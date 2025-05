Luis Antonio Tagle: il vescovo di Manila che canta imagine può essere il primo Pontefice asiatico?

Carisma, profondità teologica e una spiccata attenzione agli ultimi, così il Cardinale Luis Antonio Tagle può essere oggi tra i nomi più autorevoli della Chiesa cattolica come papabile Pontefice. Nato a Manila il 21 giugno 1957, con radici cinesi da parte di madre e un cuore tutto filippino, Tagle incarna il volto moderno del cattolicesimo asiatico. È considerato da molti un papabile credibile, anche per il forte legame spirituale con Papa Francesco e la sua visione pastorale.

Tra Manila e Roma: un cammino ecclesiale in ascesa

Ordinato sacerdote nel 1982, vescovo di Imus nel 2001 e poi Arcivescovo di Manila nel 2011, Tagle ha sempre mantenuto uno stile sobrio, umile, vicino alla gente. La sua nomina a cardinale nel 2012 da parte di Benedetto XVI lo ha portato sotto i riflettori internazionali, ma è con Francesco che la sua carriera ha preso una svolta decisiva: nel 2019 è stato nominato Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, oggi parte del Dicastero per l’Evangelizzazione.

Un incarico che lo pone al centro della missione globale della Chiesa, in particolare nei paesi in via di sviluppo e nei contesti non cristiani. Tagle è anche membro della Congregazione per i Vescovi, con un ruolo cruciale nella selezione dei nuovi pastori della Chiesa.

Sebbene non sia membro di un ordine religioso, Tagle è spiritualmente vicino sia alla Compagnia di Gesù che alla Famiglia Vincenziana. Il suo stile pastorale ricorda quello gesuita di Francesco, attenzione ai poveri, discernimento, dialogo culturale e apertura. Ha una capacità innata di spiegare concetti teologici complessi con parole semplici, guadagnandosi l’ammirazione di giovani e adulti, fedeli e religiosi.

Un cardinale social… e canterino

Tra le sue passioni spiccano la musica e la comunicazione. Ama cantare – anche durante le omelie – e utilizza i social media con intelligenza e spontaneità, rendendosi accessibile soprattutto alle nuove generazioni. Non è raro vederlo servire pasti ai senzatetto o visitare i malati in ospedale. Il suo stile è quello di un pastore “che sa di pecore”, come desidera Papa Francesco.

Un Papa dall’Asia? Quali conseguenze geopolitiche nel continente

L’eventualità che Tagle venga eletto Papa rappresenterebbe una rivoluzione storica in quanto sarebbe il primo Pontefice dell’Asia Orientale, capace di portare con sé un cambio simbolico e strategico; il centro di gravità della Chiesa si sposterebbe sempre più verso il Sud globale.

In un continente dove il cattolicesimo è minoritario ma in espansione, un Papa asiatico comporterebbe:

Il rafforzamento del dialogo con le religioni orientali, come il buddismo, l’islam e l’induismo.

Aprirebbe nuove vie diplomatiche con potenze come Cina e India, dove il Vaticano fatica a entrare.

Darebbe impulso alle Chiese locali, spesso marginalizzate nel panorama ecclesiale mondiale.

Una figura come Tagle altresì incarnerebbe una Chiesa più decentrata, interculturale e missionaria, nel solco del modello di chiesa Cattolica di Papa Francesco, ma con un Papa asiatico, troverebbe pieno compimento in una parte del mondo dove la religione cattolica è in forte ascesa e potrebbe rappresentare uno sconvolgimento geopolitico nel continente asiatico.

Una Chiesa in uscita… con accento asiatico

Se il prossimo Conclave sceglierà Luis Antonio Tagle, il mondo assisterà a una nuova stagione della Chiesa cattolica che non sarà più solo europea o latinoamericana, ma profondamente universale. Tagle non è, pertanto, soltanto un volto sorridente e accogliente, rappresenterebbe un ponte tra le culture, un costruttore di pace, e forse, il simbolo di una rinnovata Chiesa cattolica sempre più “universale”.