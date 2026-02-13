Il Commonwealth e il Legame Speciale tra Regno Unito e India

La relazione tra Regno Unito e India rappresenta uno dei capitoli più complessi e stratificati della storia moderna, un rapporto che oscilla tra l’eredità coloniale e la cooperazione contemporanea, intrecciando secoli di dominio imperiale con decenni di partnership post-indipendenza.

Il Commonwealth delle Nazioni conta oggi 56 stati membri, uniti da legami storici con l’Impero Britannico. Nato formalmente nel 1949 con la Dichiarazione di Londra, questo organismo ha trasformato le relazioni coloniali in una rete di cooperazione volontaria. L’India, che ottenne l’indipendenza nel 1947, divenne membro fondatore del Commonwealth moderno, scegliendo di mantenere questi legami pur adottando lo status di repubblica.



A differenza di altre organizzazioni internazionali, il Commonwealth non si basa su trattati vincolanti ma su valori condivisi: democrazia, diritti umani, stato di diritto e sviluppo sostenibile. Per l’India, la partecipazione rappresenta un canale diplomatico privilegiato e un ponte con altre nazioni dell’ex impero britannico, dall’Africa al Pacifico.



Il rapporto anglo-indiano affonda le radici nel XVII secolo, quando la Compagnia Britannica delle Indie Orientali iniziò le sue operazioni commerciali. Quello che nacque come scambio mercantile si trasformò gradualmente in dominio politico, culminando nel 1858 con il passaggio dell’India sotto il controllo diretto della Corona britannica.



Il periodo coloniale lasciò un’impronta profonda: da un lato l’introduzione del sistema ferroviario, dell’amministrazione moderna e della lingua inglese come lingua franca, dall’altro lo sfruttamento economico, la destrutturazione delle economie locali e le tragiche carestie che causarono milioni di morti. La lotta per l’indipendenza, guidata da figure come Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru, raggiunse il suo obiettivo nel 1947, in un contesto segnato dalla dolorosa Partizione che separò India e Pakistan.



La Relazione Contemporanea



Oggi, il legame tra Londra e Nuova Delhi si è evoluto in una partnership multidimensionale. Sul piano economico, il commercio bilaterale supera i 30 miliardi di sterline annue, con investimenti britannici significativi in settori come finanza, energia rinnovabile e tecnologia. L’India, dal canto suo, è diventata uno dei principali investitori stranieri nel Regno Unito, con aziende indiane che impiegano decine di migliaia di lavoratori britannici.



La diaspora indiana nel Regno Unito, che conta oltre 1,5 milioni di persone, costituisce un ponte umano fondamentale tra i due paesi. Questa comunità ha contribuito in modo sostanziale alla vita economica, culturale e politica britannica, raggiungendo posizioni di rilievo in ogni settore, dalla politica all’imprenditoria.



Sul fronte strategico, entrambi i paesi condividono preoccupazioni sulla sicurezza regionale, il terrorismo e la stabilità nell’Indo-Pacifico. La cooperazione in materia di difesa, intelligence e contrasto alle minacce transnazionali si è intensificata negli ultimi anni, testimoniando una convergenza di interessi geopolitici.

Nonostante i progressi, il rapporto non è privo di tensioni. Le questioni legate al passato coloniale emergono periodicamente nel dibattito pubblico, con richieste di riconoscimento storico e, in alcuni casi, di riparazioni. Le divergenze su temi come l’immigrazione e i diritti umani rappresentano punti di frizione occasionali



Tuttavia, guardando al futuro, entrambe le nazioni sembrano orientate a consolidare la loro partnership. Il Regno Unito, nell’era post-Brexit, cerca di rafforzare i legami con economie dinamiche come quella indiana, mentre l’India guarda al Regno Unito come a un partner prezioso per la sua ascesa come potenza globale.



La “relazione speciale” tra Regno Unito e India, termine che riecheggia quella storicamente riservata ai rapporti anglo-americani, continua dunque a evolversi, bilanciando memoria storica e pragmatismo contemporaneo in un mondo sempre più interconnesso.