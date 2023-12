Il difetto dell’astice blu: il corto che riflette sulla crescita personale

Il difetto dell’astice blu è il nuovo corto di Simone Marino, prodotto dal CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia e presentato nell’ambito del Rome Indipendent Film Festival il 19 novembre scorso.

Marino è stato regista nel 2022 di altri cortometraggi quali Il dilemma del porcospino e Il caso è chiuso, andate in pace, ma ha anche lavorato come assistente alla regia di Paolo Sorrentino, per la serie tv The new pope.

Il difetto dell’astice blu ci racconta un’evento tormentato e sofferto nella vita del giovane protagonista, ossia l’improvvisa comparsa di un’alopecia androgenetica nel pieno dell’adolescenza.

Il ragazzo cerca di trovare una soluzione prima che il fidanzato ritorni da un viaggio in Canada, ma ha inizio così una delicata commedia che si unisce al dramma interiore e che ci regala un’appassionata esperienza di visione. Valorizzata dall’interpretazione dell’aquilano Alessandro Cantalini che si cimenta in una prova molto difficile, a causa della brevità della narrazione.

Il male necessario

Edo, pur avendo solo 18 anni, sta già sperimentando la perdita dei capelli.

Parallelamente vediamo che anche il suo animale domestico ha un difetto genetico: si tratta di un astice di colore blu. Ma fin qui si può pensare soltanto a una scelta stilistica che esalta un colore sgargiante.

La prospettiva del ritorno imminente del suo ragazzo, Federico, dopo un anno trascorso all’estero, rincuora il protagonista ma lo spinge a porre rimedio alla sua alopecia.

Incoraggiato dalla madre e dal sostegno del suo migliore amico, decide di intraprendere una cura farmacologica, ma qualcosa non va come previsto.

Mentre i suoi capelli si irrobustiscono e crescono velocemente, durante il tanto atteso incontro, Edo scopre che i sentimenti di Federico sono scemati.

In un gesto autolesionista, si strappa con forza i capelli nel bagno del locale e scappa via. Una volta tornato a casa sarà proprio il suo astice blu a fargli capire che il cambiamento è necessario. Come necessario è il male che Federico gli reca e che fa luce sulla sua più intrinseca essenza.

Soltanto ora comprendiamo l’escamotage e il valore simbolico dell’astice blu. Edo trova conforto nel suo animale domestico, che non solo come lui ha un difetto genetico, ma sta anche facendo la muta. Questo episodio è per il ragazzo una vera e propria epifania, come scriveva Joyce, perché è rivelatrice di un concetto più profondo: la crescita individuale.

L’adolescenza, si sa, è un periodo molto complesso nella vita di tutti noi, pieno di nuove scoperte, paure, errori e metamorfosi. Ed è proprio quello che accade al protagonista di questo corto, il suo non accettarsi lo spinge a modificare un tratto genetico, ma una volta “risolto” il problema capisce che non è quello che conta, non è un fattore determinante per la sua felicità.

Corto di formazione

La delusione d’amore pone Edo di fronte a una crescita forzata, perché si diventa maturi soprattutto attraverso i fallimenti che permettono di scavarci intimamente e di maneggiare al meglio le nostre emozioni.

Se la trama si delinea sui tratti del film di formazione, la scelta delle immagini è invece intenzionalmente pungente, quasi cruda. I primi piani, sebbene non fondamentali per lo sviluppo della trama, vengono utilizzate come elemento stilistico, così come i repentini cambi di angolazione, grazie a un montaggio incalzante.

Ne Il difetto dell’astice blu la storia d’amore diventa un pretesto per esprimere il tema del cambiamento. Proprio questa urgenza incombe a tal punto nel racconto da arrivare a un paradosso: il protagonista viene lasciato dopo aver maturato un notevole miglioramento estetico.

Nella scena finale uniamo le fila di un discorso più ampio, di una metafora globale dove tutto è perfettamente ponderato. E rimaniamo soggiogati dalla mutazione dell’animale, che è la stessa che sta attraversando il giovane protagonista nella sua fase di crescita personale.

In questo momento il lavoro del regista raggiunge il suo apice simbolico.

Alessandro Cantalini, Alessio Farinella e Nicolò Folin sono i tre giovani talenti dell’opera, mentre Rosanna Gentili e Patty Olgiati sono le due donne adulte (la prima la madre, la seconda la dottoressa).

Nel solo sguardo di Farinella troviamo la potenza della sua espressività, ma è Cantalini a tenere le redini del corto.

Alessandro Cantalini è calzante quando interpreta i panni del giovane tormentato, non a caso lo abbiamo già visto nel ruolo di Picchiatello in La scuola cattolica di Stefano Mordini, il film che racconta il massacro del Circeo ponendo il focus sulla mascolinità tossica.

Ottimo prodotto che troveremo presto su Mubi!