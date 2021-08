Cinque documentari musicali firmati da grandi autori

(Fonte: Ufficio Stampa del film "Per Lucio")

Ciò che dovremmo aver appreso dall’astinenza di concerti dovuta alla pandemia tutt’ora in corso, è che gli approcci alla musica possono essere molteplici e frammentari.

Come il cinema, che non è più da anni sinonimo esclusivo di “fruizione del film in sala”, anche la musica leggera ha vissuto nuove stagioni e nuove esperienze sensoriali che potremmo azzardarci a definire “omnicanali”: i concerti, i vinili, gli instore, lo streaming, sono in realtà dei contenitori diversi che raccontano differenti modi di fare e ascoltare la musica. Contenitori che, paradossalmente, potrebbero non essere accomunati tra loro, se non dalla centralità dell’autore che sta producendo.

E allora, procedendo per questa suggestione, si potrebbe azzardare che il documentario musicale è una sorta di spin-off in cui il musicista, letteralmente, prende la parola, arricchendo l’esperienza dell’utente con contenuti differenti: il contesto storico, degli aneddoti, le amicizie, le città, i tour…

Per questo motivo abbiamo deciso di proporre cinque documentari d’autore che raccontano cinque differenti artisti con un taglio del tutto inedito.

Per Lucio di Pietro Marcello

«Cosa vuoi tu dalla vita?» «Voglio molte cose, voglio la tranquillità, voglio non aver problemi, voglio andar d’accordo con tutti. Ma nello stesso tempo non voglio aver tutte queste cose».

Basterebbe questo scambio di battute per sintetizzare il pensiero e la lungimiranza artistica di Lucio Dalla.

E proprio come il protagonista del suo documentario, Pietro Marcello omaggia il cantautore bolognese sottolineandone l’imprevedibilità. Un documentario di montaggio che fa diventare Dalla un personaggio a-storico, collocabile in un eterno presente che rende l’autore sempre attuale (e a tal proposito, Pietro Marcello sembra proseguire il lavoro di decostruzione storica intrapreso già nel suo precedente film, Martin Eden).

Enzo Avitabile Music Life di Jonathan Demme

Il regista di film cult come Il silenzio degli innocenti e Philadelphia ritorna alla Marianella, quartiere a sud di Napoli, per celebrare il mito di Enzo Avitabile.

L’infanzia, le umili origini, la passione per la musica e gli scantinati adibiti a sala prove. Enzo Avitabile è un fiume in piena. Anzi no, è un Soul Express che corre seguendo il ritmo della word music.

Amy di Asif Kapadia

Il secondo di una trilogia di documentari firmati Asif Kapadia è incentrato sulla tragica storia di Amy Winehouse (gli altri due, irrinunciabili, sono Senna, sul pilota di Formula 1 e Diego Maradona).

Asif Kapadia è forse il principale punto di riferimento nella nicchia dei lungometraggi di montaggio, genere documentaristico sempre più in voga sia in sala che nelle piattaforme streaming.

In Amy il regista inglese mostra un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto assieme: quella di Amy Winehouse è la precocità di un genio che dai boroughs londinesi arriva a suonare con Tony Allen, senza riuscire però a farsi scivolare via gli infinti guai familiari. Più che un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, allora, Amy è la storia di un bicchiere (e un sogno) infranto.



James di Andrea Della Monica

Presentato alle Giornate degli Autori di Venezia 2020, l’esordio alla regia di Andrea Della Monica è un’ora abbondante passata in compagnia di uno dei mostri sacri del jazz italiano: James Senese.

Un mediometraggio che preferisce far parlare il suo protagonista prima attraverso la musica e poi tramite l’aneddoto.

La parola, quando c’è, è tanto profonda da arrivare alle radici e tocca le origini di una tradizione musicale senza pari in Italia, ovvero quella partenopea. In James c’è Senese, certo. Ma c’è anche e soprattutto Napoli.

Buena Vista Social Club di Wim Wenders

A due anni dall’uscita dell’omonimo album nel 1997, Wim Wenders registra anche su pellicola lo storico incontro dei Buena Vista Social Club, collettivo di musicisti aggregato dal chitarrista americano Ry Cooder.

È il Wim Wenders dei tempi migliori quello che si reca a Cuba per filmare il ritmo nel sangue, la salsedine, le automobili che camminano lente nella capitale L’Avana. Tutto il resto è un Chan Chan.