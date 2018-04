Scandalo Facebook: tutto per colpa di un clic

Giornalista pubblicista, nasce in Lucania nel 1995. Dopo la maturità liceale a Policoro, in provincia di Matera, si trasferisce a Milano, dove si è laureato con una tesi in Diritto dell'informazione e della comunicazione presso l'Università Cattolica. Scrive per 2duerighe dall'autunno 2014, occupandosi principalmente di attualità, di cronaca e di politica.