Tensioni USA-Germania sul gasdotto Nord stream 2

Alcuni investitori privati americani starebbero facendo pressione sul governo tedesco affinché ripristini il Nord Stream 2, un gasdotto che trasporta gas naturale dalla Russia alla Germania, passando sotto il Mar Baltico e attualmente sotto sanzioni statunitensi.

Secondo alcune indiscrezioni, il 3 marzo 2025, rappresentanti degli Stati Uniti e della Russia avrebbero tenuto colloqui segreti in Svizzera per discutere un accordo che coinvolgerebbe direttamente alcune aziende americane piuttosto che il governo degli Stati Uniti. Un’ipotesi avvalorata dal fatto che Washington non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo.

La Germania non ha partecipato ai colloqui e rimangono forti dubbi nel Paese sulla fattibilità economica e politica delle trattative. Nel frattempo si parla anche di un possibile coinvolgimento più ravvicinato degli interessi di Mosca. Secondo il Times, l’accordo energetico vedrebbe lo sforzo, poi smentito, di Mathias Warnig, ex amministratore delegato di Nord Stream 2, ex spia russa e socio di Presidente Vladimir Putin.

Non solo una questione energetica

La discussione sul Nord stream non è solo una questione energetica, ma anche geopolitica. La Russia è uno dei maggiori produttori di gas naturale al mondo, insieme agli USA. Il Paese ha visto il transitare il suo gas per l’Ucraina fino in Europa, attraverso un percorso instabile. Questo problema è stato parzialmente risolto grazie alla realizzazione di due linee: Nord stream 1 e Nord stream 2.

La prima è stata completata nel 2011 ed è stata in funzione fino al suo danneggiamento, avvenuto nel settembre del 2022. La seconda, invece, completata nel 2021, non ha visto la luce a causa dell’aggressione russa all’Ucraina che ha ridisegnato le alleanze strategiche ed energetiche.

Fino a febbraio 2022, il Nord Stream 2 era essenziale per l’approvvigionamento di gas naturale in Europa. Tuttavia, l’invasione russa dell’Ucraina ha condizionato l’Europa nel voler ridurre la sua dipendenza energetica da Mosca. Il punto di snodo cruciale di questo traffico energetico è proprio la Germania, cosa che la rende una delle dirette interessate degli sviluppi di questi giorni in materia energetica.

Imprenditori e mercati

Anche gli Stati Uniti si erano dimostrati contrari al gasdotto, per timore che la Russia potesse esercitare una maggiore influenza sugli europei. Nonostante il gasdotto sia stato oggetto di sanzioni e controversie politiche, è tornato sotto i riflettori per un motivo molto semplice: l’energia è un settore strategico per gli investitori privati americani, a maggior ragione per la guerra commerciale globale che si prospetta.

La volatilità dei mercati azionari ha spinto molti imprenditori a riposizionare i propri asset strategici e a ripensare le proprie attività commerciali. Nord stream 2 è un’opportunità significativa per investitori come Stephen P. Lynch. Acquisire il gasdotto offrirebbe un “controllo americano ed europeo” sulle forniture di gas all’Europa per il resto dell’era fossile. Questo, oltre a interessare le fluttuazioni a breve termine dei mercati azionari, rappresenta una strategia a lungo termine nel settore energetico.

Berlino non cederà facilmente

La Germania, che ha sempre svolto il ruolo di “rubinetto d’Europa”, deve ponderare le conseguenze di una possibile riapertura del Nord stream 2, mettendo al primo posto gli interessi europei e la sicurezza energetica del continente. In qualità di hub energetico, la sua priorità è mantenere una posizione cauta, considerando che la scelta di riaprire il gasdotto comporterebbe un’inversione di marcia nella direzione energetica del continente.

Le autorità tedesche hanno già valutato la possibilità che da Washington arrivi una proposta energetica di tale portata. A confermalo è Philipp Steinberg, capo della divisione di politica economica del ministero federale tedesco per l’Economia e la Protezione del Clima. La situazione interna instabile e l’economia in difficoltà, incidono fortemente sui prossimi passi da compiere.

La politica energetica è diventato un altro fronte di divisione nel panorama tedesco, con il partito dei Verdi che spinge per le rinnovabili, e l’AfD (Alternative für Deutschland) che ha già annunciato la volontà di ripristinare i gasdotti nel Baltico. Resta da vedere quale saranno gli sviluppi sul Nordstream e quale sarà la strategia energetica europea a lungo termine.