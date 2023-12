Merry Xmas Mrs Ferry!

Se non lo avete fatto ieri sera, probabilmente ne discuterete oggi a pranzo o subito dopo; di sicuro ne avete già sentito parlare in questi giorni come se fosse la notizia dell’anno. Chiara Ferragni è stata messa in croce, alla stregua di Al Capone, a seguito della decisione dell’Antitrust di multarla per un ammontare di 1 milione di euro a causa della presunta pubblicità ingannevole del pandoro Balocco. La vicenda risalirebbe allo scorso Natale, tuttavia, la decisione di comminare una sanzione alla regina dei social è di qualche giorno fa.

La vicenda giudiziaria

Il “pandoro gate” ruota intorno al Pink Christmas di Balocco firmato con l’iconico occhio truccato della moderna Cleopatra cremonese, esattamente un anno fa. L’etichetta del dolce natalizio riportava quanto segue: “Chiara Ferragni e Balocco sostengono l’Ospedale Regina Margherita di Torino, finanziando l’acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing”. Una nobile causa, dunque, una causa per la quale la Ferragni avrebbe dato la sua celebre immagine in cambio di un compenso – non direttamente collegato alla vendita dei pandori – di un milione di euro. Per l’esattezza l’illecito che viene contestato alla TBS Crew S.r.l. e alla Fenice S.r.l. – società, entrambe, che si occupano dell’immagine dell’influencer e che a lei fanno capo – insieme alla Balocco S.p.A. è di avere attuato una pratica commerciale scorretta in quanto “le suddette società hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro “griffato” Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione, di 50 mila euro, era stata invece già effettuata dalla sola Balocco mesi prima. Le società riconducibili a Chiara Ferragni hanno incassato dall’iniziativa oltre 1 milione di euro”.

La pubblica piazza

La sanzione imposta dall’Antitrust è di notevole portata ma nulla di paragonabile rispetto al danno di immagine che si è riversato come uno tsunami sulla creatrice del blog più redditizio della storia d’Italia. Da giorni abbiamo assistito a un indicibile accanimento contro Chiara Ferragni; impietosi come sempre gli assidui frequentatori dei social che una volta vista l’immagine della Ferragni lasciata al pubblico ludibrio, in un italico sciacallaggio, si sono mostrati, in ordine, indignati, delusi, feriti e, ovviamente, personalmente offesi. A dar man forte alla massa informe dell’analfabeta popolazione di internauti non sono mancati personaggi celebri, prima fra tutti Selvaggia Lucarelli che non ha mai creduto nella possibilità di un mero errore comunicativo, al contrario ha affermato che: “Non ci sono stati errori di comunicazione. Al contrario la comunicazione è stata scientifica. Le parole sono state scelte con attenzione per creare quel tipo di confusione in chi acquistava i prodotti”. Si è scomodata anche la Presidente del Consiglio in persona che non ha negato una steccata alla coppia più in vista del jet set nostrano; d’altronde non c’è mai stata reciproca stima.

Il futuro dei Ferragnez

Una cosa però vogliamo sottolinearla, che le scuse fossero sincere non lo possiamo sapere né riteniamo sia davvero importante, è pur vero che, come sempre, di un personaggio, soprattutto se pubblico, ricordiamo solo le cadute. Siamo sempre pronti a puntare il dito per accusare e vedere più marcio di quanto realmente ce ne sia. Il gesto di donare un milione di euro allo stesso Ospedale oggetto del charity-drama non è servito a nulla, anzi, ha avuto quasi lo stesso effetto di una cospicua indulgenza ai tempi di Martin Lutero, un tentativo impacciato di mondare un’anima ormai destinata all’inferno mediatico. È davvero arrivata la fine di Chiara Ferragni? Ma no! L’anno nuovo porterà consiglio, gli altissimi livelli di glicemia di oggi aiuteranno e con i fumi dell’alcol del 31 notte dimenticheremo ancora una volta questa vicenda che ci ha permesso di sfogare, ancora una volta, le nostre frustrazioni. Nel frattempo, almeno per oggi, buon Natale Mrs Ferry e buon Natale a voi lettori di 2duerighe!