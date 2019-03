Pesce africano e asiatico: storie di degrado umano e ambientale

Apprezzati per le loro carni dal sapore neutro e per il loro basso costo, alcune specie di pesci asiatici e africani sono entrate negli ultimi decenni nel carrello degli italiani sotto forma di filetti confezionati (spesso congelati), preziosi alleati di una vita frenetica dove il tempo da dedicare alla preparazione del cibo è molto poco. Tra i pesci low cost più comuni nei nostri supermercati ci sono il pangasio, la tilapia e il persico del Nilo. Questi pesci, se da un lato possono sembrare vantaggiosi per il loro prezzo, non lo sono affatto per la salute umana e per l’ambiente.

Il persico africano

Precisiamo, il persico del Nilo, o persico africano, non è da confondere con il pregiato persico reale, pesce d’acqua dolce europeo decisamente più costoso. Dietro gli invitanti filetti rosei di quello africano, c’è una condizione di serio degrado ambientale che ha compromesso l’intero ecosistema del lago Vittoria dove viene pescato. Il lago Vittoria (o Nyanza) è il più grande bacino lacustre dell’Africa e si divide tra Tanzania, Uganda e Kenya. Si tratta di una specie altamente invasiva che negli anni Sessanta è stata introdotta artificialmente con effetti disastrosi sulla biodiversità del lago. Questo pesce carnivoro si nutre infatti di altri pesci e molluschi; le specie autoctone che non si sono già estinte stanno correndo questo rischio.

Se all’inizio la pesca era artigianale e destinata al consumo e al commercio locale, nel giro di pochi anni dalla sua introduzione nel Nyanza, il persico africano è diventato oggetto di sovrapesca per soddisfare la crescente domanda del mercato europeo e asiatico. Secondo la rivista Eurofishmarket, le importazioni in Italia di questo bestione – arriva a pesare fino a 200kg – dal 1997 sono cresciute in modo esponenziale. E mentre il lago si impoverisce, ad arricchirsi attorno a questo business inarrestabile ci sono le multinazionali della lavorazione del pesce. Al contrario sono pochi i vantaggi per i pescatori locali che vivono e lavorano in condizioni di degrado.

Anche per il persico del Nilo vale la regola basso costo, bassa qualità. Ripercorrendo la filiera del pesce, Eurofishmarket ha scoperto che dal momento della cattura fino alla sua comparsa sui banchi dei nostri supermercati passano 12 giorni. Non certo quella che si chiamerebbe garanzia di freschezza e salubrità di un animale che brulica in acque inquinate dagli scarichi delle industrie che si trovano in prossimità del bacino.

Riguardo l’inquinamento e li sfruttamento del lago Vittoria si è espressa l’Unione internazionale per la conservazione della natura(IUCN). In uno studio del 2018 la ONG ha confermato la minaccia che l’invasione del persico rappresenta per pesci e molluschi autoctoni il cui rischio di estinzione è ancora più alto tenendo in considerazione il cambiamento climatico in atto e l’inquinamento delle acque. Il lago viene trattato letteralmente come una grande fogna. Gli unici tentativi di installare dei bagni lungo le sponde si sono infatti rivelati fallimentari, e le persone che vivono lungo le sponde del Nyanza continuano ad inquinarlo anche con le proprie deiezioni.

Oltre al piscivoro persico, l’altro ospite indesiderato del lago è il giacinto d’acqua, pianta fortemente infestante che assieme ad altre alghe trova nutrimento nelle acque putride. Moltiplicandosi, questa pianta galleggiante ha messo in ginocchio molti pescatori della sponda keniota del lago. L’unico organo che sembra voler tutelare questo ecosistema è la Lake Victoria Basin Commission (LVBC), un’ente composto da membri degli stati che si affacciano sul lago e che avrebbe come obiettivo quello di promuovere uno sviluppo sostenibile dell’area attorno la quale vivono almeno 40 milioni di persone. La commissione tuttavia non sembra essere stata in grado fino ad ora di portare avanti iniziative efficaci. Lo sfruttamento del lago Victoria infatti non da segni di diminuzione nonostante i suoi problemi siano noti da decenni. Nel 2004 il registra austriaco Hubert Sauper raccontò con il suo documentario L’incubo di Darwin i lati oscuri del commercio di persico africano, legato non solo a povertà, sfruttamento e inquinamento ma anche al traffico di armi.

Aprire gli occhi e non consumare più questo prodotto in Europa sarebbe un passo avanti, un piccolo passo tuttavia, considerando il crescente appetito che il mercato asiatico sta dimostrando per il persico del Nilo.

Il commercio della vescica di pesce

A determinare un boom di questa specie sul mercato asiatico è una membrana interna tipica di molti pesci ossei che fino a qualche anno fa veniva scartata o al massimo mangiata fritta dai pescatori locali. Questa membrana si chiama vescica natatoria, assomiglia ad un palloncino ed è apprezzata dai cinesi che una volta essiccata la consumano per le sue proprietà afrodisiache.

Come riportato dal periodico britannico The Observer, la grande richiesta di questo prodotto che arriva dalla Cina ha dato in via ad un lucroso business per i commercianti che acquistano a poco prezzo dai pescatori questo water gold di cui l’Uganda è il primo esportatore.

La tilapia

Se la Cina è il primo importatore di vesciche di persico, il primato lo detiene anche come maggiore produttore di un altro tra i più comuni pesci low cost: la tilapia. La sua carne dal sapore neutro, la velocità di crescita e il suo basso costo di produzione lo ha reso il pesce più consumato al mondo e particolarmente apprezzato negli Stati Uniti. Le sue proprietà nutritive sono molto scarse, non solo è povero di omega 3, ma la sua enorme richiesta viene soddisfatta solo attraverso un’acquacoltura intensiva fortemente inquinante e praticata in dubbie conduzioni igieniche. Secondo una ricerca americana, questi pesci vengono nutriti anche con scarti di pollame e altri tipi di bestiame per abbattere i costi dei mangimi.

Il pangasio

Si tratta di un pesce la cui povertà dal punto di vista nutritivo è il minore dei problemi considerando le condizioni dove viene allevato. Il Pangasio arriva dal Mekong, il fiume più importante in Indocina divenuto negli anni una discarica per le industrie che sorgono lungo le sue sponde. L’undicesimo fiume più lungo del mondo è anche tra i più inquinati del pianeta. Delle sue acque infatti è nota l’altra concentrazione di pesticidi e metalli pesanti quali arsenico e mercurio che vanno a finire nei filetti surgelati che troviamo al supermercato a bassissimo costo o nel menù delle mense scolastiche.

Il consumo consapevole e il pesce povero contro la sovrapesca

Il pesce low cost che arriva da Asia e Africa, non è tuttavia da confondere con il pesce povero del Mediterraneo, chiamato così perché meno costoso in quanto meno richiesto rispetto ai più comuni tonno, orata, branzino e salmone. Questi pesci (costardelle, spatole, alici, occhiate, sugarelli, zerri, sgombri, tombarelli) non fanno bene solo al portafoglio ma anche al mare perché a più basso impatto ambientale. Diversificare alleggerisce dallo sfruttamento eccessivo delle specie ittiche che sta svuotando i nostri mari per soddisfare consumi che aumenteranno in proporzione alla crescita della popolazione mondiale. Il problema riguarda noi italiani da vicino: secondo un sondaggio condotto da Oceana – un’organizzazione internazionale per la difesa del mare – 9 italiani su 10 ignorano l’esistenza del problema sovrapesca, grave, considerando che il consumo di pesce in Italia è tra i più alti in Europa.

Per concludere, come vale per la carne, anche nel caso del pesce, maggiore consapevolezza, minor consumo e miglior selezione sembra essere la ricetta per un’industria alimentare più sostenibile pronta ad affrontare un crescente aumento della popolazione.