Etna Comics 2019: Johnny Galecki special guest il 7 giugno

Prosegue la nostra rassegna degli artisti presenti nel programma di Etna Comics 2019, oggi è il turno di un ospite internazionale da non perdere, Johnny Galecki, Leonard Hofstadter di Big Bang Theory, che sarà presente all’evento venerdì 7 giugno, in un incontro a numero chiuso con alcuni fortunati fan.

Nato in Belgio nel 1975, si trasferisce in Illinois all’età di tre anni e debutta sul grande schermo nel 1988 nel film Le ragazze di Jimmy, con River Phoenix. La popolarità arriva però grazie al ruolo di David Healy, interpretato dal 1992 al 1997 nella sit-com Pappa e ciccia. La sua carriera da attore decolla e lavora nel film comico Mr. Bean – L’ultima catastrofe, nell’horror So cosa hai fatto e nel movie indipendente The Opposite of Sex – L’esatto contrario del sesso. Nel 2000 prende parte al film Bounce, con Ben Affleck e Gwyneth Paltrow, e l’anno successivo ottiene una piccola parte in Vanilla Sky; nel 2005 appare nel telefilm My Name Is Earl.

La svolta arriva nel 2007 con il ruolo di Leonard Hofstadter nella serie TV The Big Bang Theory, che gli offre un successo internazionale e gli permette di conquistare uno smisurato bacino di fan. Insieme ai colleghi Jim Parsons e Kaley Cuoco, è considerato uno degli attori di serie televisive più pagati di sempre, avendo percepito un assegno di oltre un milione di dollari a episodio. Infine, nel 2008 lavora nella commedia Hancock, con Will Smith, e nel 2011 interpreta il ruolo di Borel nel film In Time.

Tanti altri artisti venerdì 7 giugno nell’Area Live e Firme di Etna Comics 2019, tra cui Emiliano Mammuccari e Dermont Power. Tra i protagonisti di Newtube Alley, invece, Il Superuovo, Maurizio Merluzzo e i ragazzi della famiglia allargata di Casa Surace.

Intelligenza e ironia caratterizzano la pagina web Il Superuovo, nata in onore della filosofia del baffuto Nietzsche e caratterizzata da esilaranti vignette che vedono rappresentati i grandi della filosofia, tra cui Kant, Platone e Marx, con l’intento di far ridere, ma anche riflettere, diffondendo la cultura in un modo alternativo, giovanile e goliardico. Presentatore, attore e doppiatore professionista, maestro di cerimonie e stuntman, Maurizio Merluzzo è invece la voce di alcuni dei più noti cartoni animati degli ultimi anni, di videogames come Call of Duty e Assassin’s Creed e di serie TV di successo come Vikings. Infine, Casa Surace, factory e casa di produzione ideata nel 2015 e seguita da ben 3 milioni di fan sul web, è una realtà nata con l’obiettivo di raccontare con ironia la vita di giovani meridionali fuorisede, smontando gli stereotipi esistenti e raccontando gli usi e i costumi, per mezzo di ricette tutorial, esperimenti sociali o sketch comedy.