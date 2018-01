CLIMBING INDOOR | Lo sport per dimagrire nutrendo la mente

Gennaio è il mese dei buoni propositi per l’anno nuovo. Smettere di fumare, mangiare sano e rimettersi in forma. Queste le promesse che più comunemente facciamo a noi stessi in questi primi giorni del 2018.

La stagione è ancora fredda per le attività all’aperto e troppo spesso ripieghiamo su un abbonamento in palestra in cerca di rapidi rimedi, di cui altrettanto rapidamente inevitabilmente ci stuferemo.

Serve quindi un’alternativa che appassionandoci garantirà costanza nell’allenamento oltre a risultati sicuri.

Il climbing, disciplina sempre più amata, consiste nell’arrampicata su una parete rocciosa naturale, oppure artificiale indoor. E’ uno sport divertente ed è in grado di dare enormi benefici a bene a corpo, mente e anima:

Sollecita tutti i muscoli letteralmente dalla testa ai piedi, aiuta la concentrazione, l’autostima, sviluppa forza e resistenza, è anti-stress. Ma soprattutto, oltre a far bruciare al fisico circa 700 calorie l’ora, l’attività ha un effetto serotoninico: fa sentire soddisfatti e felici. Porsi obiettivi significa prendere coscienza dei propri limiti e fare leva sulla nostra forza fisica e interiore per superarli. Non c’è nulla di più gratificante.

MILANO CLIMBING EXPO 2018

Per chi non sa da che parte cominciare per entrare in questo curioso mondo, il 19, 20 e 21 Gennaio 2018 Rockspot Nordovest – New Climbing Generation ospita MILANO CLIMBING EXPO 2018, evento gratuito dedicato interamente all’arrampicata!

Il programma

Venerdì 19: due gare aperte a tutti verranno eseguite in parallelo nelle due discipline Boulder e Lead

Sabato 20: atleti internazionali e nazionali si sfideranno in diverse discipline per dare spettacolo assieme

Domenica 21: mattinata di workshop aperti a tutti

L’evento si svolgerà presso la sede Rockspot Nordovest – New Climbing Generation, Via Gramsci 29, a Pero (MI).

La struttura offre anche un delizioso bar con vista sulle pareti da scalare. Il personale è gentile come pochi e i prodotti di altissima qualità. Vale la pena andare a ora di pranzo o aperitivo anche solo per poter gustare il loro panino pastrami, senape e cetriolini, accompagnato da birra artigianale.