100% Grandi Successi. Al Web Marketing Festival un contest musicale per pop band emergenti con RDS

Il Web Marketing Festival non finisce di stupire. Questa volta l’obiettivo è collegare l’universo web e digitale alla musica e ai giovani. Come? Dando la possibilità a pop band emergenti di farsi conoscere attraverso la rete e le sue potenzialità. Non solo, il palco del Web Marketing Festival è pronto per l’esibizione e la premiazione con RDS del gruppo vincitore.

Mancano pochi giorni per la chiusura della prima fase del WMF e RDS Contest 100% Grandi Successi. Il 7 giugno si chiuderà la possibilità data a pop band emergenti di iscriversi al contest che potrebbe cambiargli la vita.

La 6^ edizione del Web Marketing Festival, come già detto in altri articoli dedicati all’evento italiano più completo sull’innovazione digitale, è in programma dal 21 al 23 giugno al Palacongressi di Rimini. Con questo contest l’attenzione è puntata sui giovani e sulla musica, sempre nell’ottica dell’innovazione digitale.

Essere una pop band emergente al giorno d’oggi è molto complesso. La tecnologia offre indubbiamente molti strumenti ma essere visibili non è scontato. Gli spazi dedicati alla musica fatta da giovani “sconosciuti” sono rari. Per questo il WMF è un’occasione imperdibile per farsi conoscere e conquistarsi la possibilità di esibirsi di fronte a una platea di professionisti del mondo digital e business.

Chi vince verrà premiato ufficialmente da Massimiliano Montefusco, General Manager RDS 100% Grandi Successi. I numeri delle scorsa edizione sono impressionanti: 12.000 presenze. E anche quest’anno il palco del Festival 2018 è in attesa di sentir suonare le note di “grandi successi” e dei brani inediti originali della band vincitrice del Contest.

Sentiamo dalle parole di Cosmano Lombardo, Chairman del Web Marketing Festival e ideatore dell’iniziativa, la presentazione del Contest: “La musica rappresenta uno strumento concreto per favorire l’incontro e l’uguaglianza tra le persone, la creatività e la fruizione dei contenuti educativi – formativi. Nell’ultimo decennio il mondo della musica e della discografia internazionale è stato rivoluzionato dalla rivoluzione digitale: oggi Internet può essere considerato un importantissimo trampolino di lancio per gli artisti emergenti. Questo Contest, nato dal desiderio di far interagire gli artisti con la rete e la musica con la formazione digitale, vuole promuovere e sostenere l’impegno di chi contribuisce a comunicare la realtà non solo attraverso linguaggi e strumenti tecnici, ma anche attraverso il linguaggio universale della musica.”

Ultima chiamata!

Il Festival conferma anche in questa edizione un programmazione incredibilmente ricca. La collaborazione con RDS 100% Grandi Successi è stata pensata per unire l’eccellenza del mondo del web e del digitale a quella della musica per scoprire talenti emergenti.

Sarà possibile iscriversi al Contest fino al 7 giugno. Per farlo basta essere pop band emergenti e proporre un proprio brano cover attingendo a una lista di artisti proposta in chiave “grandi successi”, tra cui: Ace of Base, Aerosmith, Alanis Morissette, Eurythmics/Annie Lennox, Biagio Antonacci, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Bryan Adams, Lunapop/Cesare Cremonini, Coldplay, Cranberries, Queen/Freddie Mercury, Alicia Keys, Cyndi Lauper, Depeche Mode, Duran Duran, Elisa, Eros Ramazzotti, George Michael, Giorgia, Gianna Nannini, Guns ‘n’ Roses, James Blunt, Jovanotti, Lenny Kravitz, Ligabue, Litfiba, Madonna, Maroon 5, Michael Jackson, Negramaro, Oasis, Pino Daniele, Prince, R.E.M., Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams, Sting/The Police, Tiziano Ferro, U2, Vasco Rossi, Zucchero, Adele, Bruno Mars, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Katy Perry, Mika, Pink.

Le pop band possono candidarsi utilizzando l’apposito form, linkando un proprio brano cover caricato su YouTube. Il contest sarà strutturato in 2 fasi.

La prima fase è in mano agli utenti del web. Saranno loro a votare i brani caricati e dare con le loro preferenze l’accesso alla seconda fase del contest unicamente ai primi 5 brani che avranno totalizzato più voti entro il 7 giugno.

A questo punto la mano passa a una giuria di esperti composta dal Web Marketing Festival e da RDS 100% Grandi Successi. Toccherà a loro valutare le band qualificate e decretare entro il 14 giugno il gruppo vincitore.

La band vincente potrà così esibirsi sul palco del Web Marketing Festival 2018, un palco fenomenale con una platea incredibile. Potranno vivere un’emozione unica suonando brani “grandi successi” insieme a propri brani originali. Sul palco non saranno soli, una volta conclusa l’esibizione salirà anche Massimiliano Montefusco, General Manager RDS 100% Grandi Successi, per la premiazione ufficiale.

Affrettatevi! Potete trovare tutte le informazioni per partecipare al contest al sito web all’indirizzo www.webmarketingfestival.it/music-contest