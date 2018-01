Erwin: il marchio sportivo made in Italy

Erwin è un brand d’abbigliamento sportivo, giovane, italiano con base nel nord Italia, per essere più precisi a Torino; oggi facciamo due chiacchiere con gli ideatori di questa nuova realtà.

Ciao ragazzi, partiamo dal principio, come è nata l’idea del brand?

Ciao Lorenzo, innanzitutto ti ringraziamo per l’interesse e l’opportunità.

Flavio: è iniziato tutto dopo che Lorenzo Maina ha intrapreso la carriera da imprenditore sfruttando i fondi europei e aprendo un’attività che produce abbigliamento sportivo per terzi.

Il suo grande sogno è sempre stato quello di avere un brand di abbigliamento cosi si è dato da fare ed eccoci qua a parlare di Erwin.

Lorenzo: seguire la propria attività e creare un marchio da zero è una cosa difficile da gestire assieme, per questo, forte del fatto dell’amicizia che ci lega e degli interessi in comune, è nata la combo lavorativa con Flavio Mammoliti.

Quali sono le difficoltà che si incontrano in questo campo?

La cosa più importante e difficile all’inizio è dare “credibilità” al tuo progetto affinchè le persone riconoscano nei tuoi prodotti una vera e propria icona di qualità e di stile.

Da un punto di vista un po’ più pratico i classici intoppi che si possono trovare in un processo produttivo: ritardo delle consegne dei fornitori, clienti più pignoli da soddisfare (perché effettuiamo anche il servizio di personalizzazione per le palestre e per i team) e investimenti in pubblicità da affrontare.

Sappiamo che vi occupate di materiale tecnico legato alle arti marziali, le praticate?

Certo, diciamo che la decisione di inserirsi in un mercato un po’ di nicchia come questo è dovuto anche alla quotidiana partica di arti marziali, in particolare Grappling e Brazilian Jiu Jitsu.

Sport alla portata di tutti che consigliamo vivamente.

Il 2018 è appena iniziato, ci sono novità in arrivo?

Nelle nostre teste ogni giorno ci sono novità, il problema è trovare poi tempo, spazio e denaro per realizzarle.

La news di qualche giorno fa è stato l’annuncio di collaborazione con l’atleta Maria Vittoria Colonna che ci permetterà di approdare in uno dei palchi delle MMA più importanti al mondo e sicuramente d’Europa, il Cage Warriors.

Vi occupate di materiale tecnico ma noto dai vostri canali che ultimamente avete pubblicato la foto di una felpa prodotta da voi, c’è l’intenzione di spostarsi anche sul casual e produrre altri capi del genere?

Adesso abbiamo una linea di felpe e tute che riprendono i motivi di ciò che è la nostra essenza, ma nei nostri progetti futuri c’è quello di creare anche una linea più streetwear e casual alla portata di tutti e per qualsiasi situazione.

Avete già collaborazioni attive con atleti?

Quello che abbiamo fatto fino ad adesso, lo dobbiamo anche a tutti gli atleti con cui collaboriamo.

Cerchiamo di andare oltre al semplice legame lavorativo creando e instaurando un vero e proprio rapporto di amicizia. Sono tutti ragazzi fantastici che ci stanno aiutando molto in questa prima fase di vita del brand.

Al momento dov’è possibile acquistare i vostri prodotti?

Per adesso solamente contattandoci sui social o scrivendoci una mail, ma prossimamente avremo il nostro sito dedicato.

Grazie per la bella chiacchierata, vi auguriamo un grosso in bocca a lupo per i progetti futuri.

Crepi il lupo e grazie a voi.