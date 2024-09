Pisilli, anima e cuore di una Roma spenta

La Roma viene salvata da un ragazzino. Ancora una volta. Il titolo era del 4 settembre del 1994 ed

era riferito ad un certo Francesco Totti. Senza fare nessun paragone, la storia del club è ricca di

episodi in cui ragazzi saliti dalla primavera riescono a realizzare i sogni di migliaia di tifosi. Ieri, il

classe 2004, Niccolò Pisilli, ha risolto e ha svegliato una squadra deludente e che stava perdendo

in casa contro il Venezia. Il primo tempo dei giallorossi è sconcertante. Giocatori fermi, lenti,

macchinosi e che subiscono diversi attacchi della squadra ospite che alla fine del primo tempo

trova il vantaggio con il solito Pohjanpalo e sfiora il raddoppio pochi secondi dopo. Le fatiche di

Europe League e di una buona partita fatta contro un avversario forte come l’Athletic Bilbao

lasciano presumere una domenica infernale. L’ Olimpico fischia, ribolle di rabbia tra proteste dopo

l’addio dell’ex mister Daniele De Rossi e prestazioni altalenanti.

Il secondo tempo ricomincia seguendo la falsa riga dei primi quarantacinque minuti. Al 58’, però, entra il “ragazzino”. Porta corsa, freschezza, verticalità. Tre elementi che né il capitano Lorenzo Pellegrini né il nuovo acquisto Konè erano riusciti a imporre. La Roma sembra svegliarsi e al 74’ trova il pareggio con un

goal da fuori di Bryan Cristante, aiutato da una deviazione. 1 a 1, palla al centro. La squadra

veneziana perde fiducia e sente aumentare la stanchezza, prova a rifugiarsi dietro e a difendere il

pareggio, ma a cinque minuti dal novantesimo, su un calcio d’angolo battuto da Leandro Paredes,

lasciato solo in mezzo all’area, Pisilli, senza neanche saltare, trova il goal e il vantaggio romanista.



La sua corsa verso la panchina, i suoi occhi quasi pieni di lacrime, la sua voglia di incidere, la sua

passione nell’indossare quella maglietta è esattamente ciò che chiede il tifoso romanista all’intera

squadra. Il ragazzo non ha solo segnato il goal decisivo, il primo in serie A, il secondo in carriera,

ma riesce a incidere, grazie al suo dinamismo e ai suoi vent’anni, in ogni zona del campo. De

Rossi aveva intuito la maturità e la qualità del ragazzo, facendolo partire titolare contro la Juventus

a Torino e contro il Genoa. In entrambe le partite era stato uno dei migliori in campo e dopo la rete

di ieri sarà difficile anche per Juric levargli il posto da titolare in un centrocampo, per il momento,

decisamente spento.