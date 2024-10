I flop e i top delle prime 8 giornate di serie A

Il campionato di serie A è giunto alla nona giornata. Il Napoli, guidato da Antonio Conte è primo in classifica in solitaria a 19 punti. Rincorrono l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus del nuovo arrivato Thiago Motta. Il Milan cerca continuità dopo la buona vittoria in Champions League contro il Club Brugges e l’Atalanta si gode il momento d’oro del bomber italiano Mateo Retegui. Lazio, Roma e Fiorentina, oggi impegnate in Europa e Conference League seguono in coda le big. Nei bassifondi della classifica, si trovano Venezia e Lecce, quest’ultimi reduci da una pesante sconfitta, in casa, per 6 a 0 contro la viola. Anche il genoa, terz’ultimo, con un Gilardino sempre più in bilico e un Mario Balotelli che attende per tornare in campo, si trova in cattive acque. Un campionato, ancora agli albori, che però, già ha evidenziato diversi aspetti. Vediamo, fino ad ora, i Top e i Flop di queste prime giornate.

Top

In porta, il migliore in questo momento, è forse il portiere spagnolo della Fiorentina, De Gea. Due rigori parati contro il Milan e una serie di ottime prestazioni hanno smentito i dubbi sul suo arrivo a fine calcio mercato da svincolato. Difesa composta dal terzino della Lazio, Nuno Tavares già autore di ben 5 assist. Alessandro Buongiorno spicca per media voto e Evan N’Dicka , uno dei pochi giocatori sufficienti in questo inizio di stagione della Roma. Centrocampo formato da qualità e fisico. Nico Paz, classe 2004 del Como in prestito dal Real Madrid, sta incantando con le sue giocate e Scott McTominey, centrocampista scozzese acquistato dal Napoli. A completare il quartetto i due mediani, ma capaci di correre per undici, l’atalantino Ederson e il mediano del Torino Samuele Ricci, entrato anche nel giro della nazionale italiana. Attacco composto dal capocannoniere di questa serie a, Mateo Retegui ( 8 goal) nsieme alla freccia americana del Milan, Christian Pulisic (5 reti e 3 assist) e il giovane francese, classe 2003, Ange – Yoan Bonny, attaccante del Parma.

Flop

Qui, in questa negativa classifica, troviamo il portiere dell’Inter, Sommer, non tanto per le prestazioni ma certamente per il numero dei goal subiti fino ad ora insieme, in difesa con, Benjamin Pavard, rimasto fuori anche nelle ultime uscite neroazzurre. Il difensore del Milan, Tomori, in difficoltà in questo inizio di campionato e quasi tutta la difesa del Bologna ma in particolare il centrale italiano in prestito dalla Lazio, Nicolo Casale. Loftus – cheek e Lorenzo Pellegrini hanno iniziato, per così dire, in sordina il campionato, un assist in due, decisamente troppo poco. Pessina, capitano del Monza e rigorista non ha ancora trovato la via del goal oltre a prestazioni del tutto opache e, a chiudere il reparto, il brasiliano Douglas Luiz sta trovando diverse difficoltà nell’integrarsi al gioco di Thiago Motta. Dybala, Abraham e Colpani, sono i tre d’attacco. Pochi goal, spesso infortunati e ancora lontani dalle loro migliori stagioni e alternano prestazioni da top e flop da inizio campionato.