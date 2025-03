La cara vecchia Nations League

Pausa nazionali, solite notizie di mercato che improvvisamente vengono scoperchiate per essere sbattute su tutte le prime pagine dei giornali. La Roma perde Dybala per tutta la stagione dato che ha deciso di operarsi dopo l’infortunio avuto nella partita contro il Cagliari. La Juve deve rialzarsi e Thiago Motta confermare di essere un allenatore da top team. Gasperini ha, probabilmente, salutato lo scudetto e anche la sua Atalanta. Vincenzo Italiano si gode i suoi in queste due settimane di pausa pronto a ripartire nelle ultime nove gare e riprendere uno storico posto in Champions League,

Milan, Roma, Lazio e Fiorentina, tra alti e bassi, lotteranno per un posto in Europa senza sapere bene quale. Conference, Europa League e Champions in ballo. Intanto gioca la Nazionale con Luciano Spalletti che ha il compito di riportare questo gruppo ai Mondiali e che non può più fallire.

Nations League

Le sfide di stasera (san Siro) e di domenica contro la Germania (Dortmund) saranno decisive per capire dove verrà collocata l’Italia nei gironi per le qualificazioni mondiali. Chi avrà la meglio volerà alla Final Four del torneo per la conquista del titolo, sfide in programma nel mese di giugno.

Non soltanto, però. La qualificazione dell’Italia alle semifinali di Nations o l’uscita di scena degli Azzurri avranno un impatto anche sul percorso che la Nazionale dovrà affrontare per qualificarsi ai Mondiali del 2026, competizione che manca ormai dal 2014. Tutto ha origine dal sorteggio dei gironi di qualificazione per i Mondiali che si è tenuto lo scorso 13 dicembre.

Se arriverà il passaggio del turno contro la Germania sarà nel girone con Slovacchia, Irlanda del Nord, e Lussemburgo. Mentre, in caso di sconfitta, si troverà con Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia. Il secondo girone seppur non spaventoso è comunque più insidioso del primo. La Norvegia ha giocatori importanti come Haaland o Martin Ødegaard (centrocampista dell’Arsenal) e estonia e Moldavia sono squadre composte da tanti giovanissimi e affamati.

Italia – Germania

Una partita che non sarà mai come le altre, dal 4 – 3 del 1990 (per chi vorrebbe eliminare i tempi supplementari) o della famosa semifinale del 2006 quando Fabio Caressa gridava “andiamo a Berlino Beppe” sai goal di Del Piero e Fabio Grosso o Super Mario Balotelli che sfonda la porta difesa da Manuel Neuer. Giornate indimenticabili per il tifoso azzurro e per gli appassionati di questo sport.

Luciano Spalletti, quindi, studia la formazione pronta a scendere in campo questa sera contro la squadra dei baby talenti (uno su tutti Musiala) e dal giovanissimo allenatore Nagelsmann pronto riportare la nazionale tedesca in alto. In attacco, Moise Kean sarà il titolare dato l’infortunio di Mateo Retegui che pareggia quello di Florian Wirtz, altro talento del Leverkusen e della nazionale. Spazio poi ad un ritrovato Sandro Tonali insieme al totem Barella e alla sorpresa Ricci. Difesa a tre fatta di giovani guerrieri con Calafiori, Buongiorno e Bastoni. Sulle fasce Di Lorenzo che è riuscito a riprendersi il posto da titolare dopo un Europeo da horror e Cambiaso, oggetto misterioso per Thiago Motta ma non per Spalletti. Ciliegina (si spera) sulla torta: Giacomo Raspadori, il Jolly.

L’Italia è giovane, ha dei talenti e ha un grande ct in panchina, Obiettivo la vittoria e l’accesso ai Mondiali. Punto. Vietato sbagliare.