Camilla Sordi ci presenta il brand “Tambooro”

Il “Made in Italy” è più vivo che mai, oggi abbiamo il piacere di scambiare due chiacchiere con Camilla Sordi, ideatrice del brand Tambooro.

Ciao Camilla e benvenuta su 2duerighe.com, come e quando è nata l’idea di questo brand?

Buongiorno Lorenzo, la primissima idea è nata 2 anni fa .

Ero in compagnia del mio carissimo amico Andrea Verdi ,cantante del gruppo A Crime Called, quando si è iniziato a fantasticare su un orologio che si potesse usare sia come orologio da taschino che come orologio da polso , con una forma fuori dal comune e che avesse qualcosa di unico e particolare.

Grazie alla nostra illimitata fantasia e alla mia fortuna di essere appoggiata dall’azienda di mio padre ,oggi sono riuscita e far prendere forma al progetto.

Andiamo un attimo indietro nel tempo, da quanto sei nel ramo dell’orologeria?

Nel ramo dell’orologeria praticamente ci sono nata! Il mio carissimo nonno Luigi Sordi è stato uno dei pionieri in Italia nella produzione di orologi da polso e circa 50 fa fondò uno dei primi laboratori artigianali che oggi è appunto la nostra azienda, Sordi Spa. Questo patrimonio di intraprendenza ed intuizione produttiva è stato poi ereditato e sviluppato da mio padre, Ermanno Sordi, tutt’ora alla guida dell’ azienda.

Capisci quindi che era impossibile crescere senza provare a creare e vivere qualcosa di MIO , almeno una volta!

Tre aggettivi per descrivere Tambooro.

Originale , Unico .. e oserei dire un po’ Irriverente!

Linea destinata solo all’uomo o in futuro ci sarà anche qualcosa da donna?

La linea è rigorosamente Unisex. Per noi non esiste differenza fra misura Maschile e misura Femminile quando si fa parte di una community così particolare!

(Io tra l’altro sono la prima fan dell’orologio “grosso”)

Sicuramente in futuro ci saranno anche varianti più legate al mondo femminile. Ma al momento riteniamo che la dimensione dell’orologio debba rimanere unica.

Valuteremo anche in base alle nostre ricerche di mercato.

Rimaniamo sui progetti futuri, cosa bolle in pentola per i prossimi mesi?

Ora stiamo lavorando soprattutto per creare una linea Total Black ed una linea Zirconi o Diamanti. Ho visto i primi disegni e ne sono già innamorata!

Lanciare un brand sul mercato non è cosa facile, quali sono le principali difficoltà che si incontrano specie nei primi passi?

Oggi viviamo in un mondo di comunicazione, non per altro da un’indagine fatta sui social ,tutte le informazioni che oggi riceviamo in 1 giorno equivalgono a tutte le informazioni che ricevevamo 10 anni fa in 1 anno!!

Per cui un prodotto nasce e muore con una rapidità pazzesca.

Quindi per mantenere alto il livello di interesse bisogna continuamente proporlo, aiutandosi con la partecipazione di persone di qualità , di persone che riescono a comunicare e che credono nel prodotto , ma soprattutto bisogna mantenere un elevata qualità e innovazione costanti.

E ’chiaro che per fare tutto ciò ci vogliono tanti, tanti soldi dietro! Ma per quanto riguarda Tambooro , fortunatamente abbiamo molta gente che si innamora del prodotto … e come in un buon ristorante , il PASSAPAROLA è l’arma più economica e vincente !

Dove è possibile acquistare un orologio Tambooro?

L’orologio si può acquistare solo sul sito ufficiale www.tambooro.it

Vogliamo avere una cura particolare verso il cliente e grazie al mercato on line possiamo sviluppare una comunicazione diretta e globale. Eventi , novità , curiosità , iniziative … con un solo post o un solo clic tutto questo è possibile.

Abbiamo però sempre più richiesta da parte di punti vendita particolari, soprattutto all’estero, dove sono nettamente più sensibili alle novità Made in Italy.

Purtroppo in Italia la crisi economica e tutti i problemi tipici Italiani non ci permettono di “rischiare”… e di sognare.

Ti ringraziamo per il tempo dedicatoci e auguriamo a te e a tutto lo staff un grosso in bocca a lupo per quest’avventura.