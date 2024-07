La COP16 sulla biodiversità sarà a Cali, in Colombia

La Conferenza per la Biodiversità delle Nazioni Unite del 2024 (COP16) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Diversità Biologica (CBD) si terrà dal 21 ottobre al 1 novembre 2024 a Cali, in Colombia.

Il quadro di monitoraggio concordato nella precedente conferenza dovrebbe consentire di valutare i progressi dei Paesi verso gli obiettivi e i traguardi nazionali nell’ambito del Quadro Globale per la Biodiversità di Kunming-Montreal.



Il 31 luglio 2023 l’UNCBD ha notificato alle Parti “la decisione della Turchia di ritirarsi dall’ospitare e presiedere la sedicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica a causa di una situazione di forza maggiore creata dai tre terremoti distruttivi verificatisi nel febbraio 2023“, pertanto l’11 dicembre 2023, la Colombia, attraverso il suo ministro dell’Ambiente e dello Sviluppo sostenibile Susana Muhamad, si è ufficialmente offerta di ospitare l’evento COP16 della UNCBD dal 21 ottobre al 1° novembre 2024. Il 20 febbraio 2024, il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato che Cali è stata scelta per ospitare l’evento dopo una competizione durata un mese con Bogotà.



Alle Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) parteciperanno non solo i rappresentanti dei Paesi che hanno ratificato il Trattato, ma anche delegati di Paesi non aderenti, rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite, rappresentanti delle popolazioni indigene e delle comunità locali (IPLC), delegati di organizzazioni non governative, rappresentanti del settore privato e della società civile in generale.

Sono spazi in cui la comunità internazionale si riunisce per parlare di come conservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità e come realizzare l’obiettivo di una giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche.

Il fatto che la COP16 si svolga a Cali ha un’importanza fondamentale per la Colombia, un Paese dalla enorme diversità e potenzialità.