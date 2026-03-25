Il modello Dubai: capitalismo e Corano
Carlo Mondello
- Storie

Il modello Dubai: capitalismo e Corano

Attacchi su Dubai. Il caso degli Emirati Arabi Uniti fa emergere il volto complesso di una federazione che unisce modernizzazione economica e controllo politico, diritto costituzionale e legge islamica. In questo equilibrio fragile tra apertura e repressione. Una riflessione sulle possibili reazioni future della regione, sempre più esposta a nuovi e imprevedibili scenari di conflitto.

Il modello Dubai: capitalismo e Corano

Attacchi su Dubai. Il caso degli Emirati Arabi Uniti fa emergere il volto complesso di una federazione che unisce modernizzazione economica e controllo politico, diritto costituzionale e legge islamica. In questo equilibrio fragile tra apertura e repressione. Una riflessione sulle possibili reazioni future della regione, sempre più esposta a nuovi e imprevedibili scenari di conflitto.
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Storie - 25 Marzo 2026

di Carlo Mondello

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