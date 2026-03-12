La danza di Shiva: tra fisica e mito

Energia, materia e spazio sembrano nascere e dissolversi in un movimento incessante mentre

seguono il ritmo di una danza primordiale. È la danza di Shiva Nataraja (Śiva Naṭarāja), la divinità

che, nella tradizione induista, scandisce con i suoi gesti il ciclo eterno della creazione, della

distruzione e della rigenerazione del cosmo. Il termine Nataraja (dal sanscrito, “re della danza”

oppure “re dei danzatori”) indica uno degli aspetti di Shiva come danzatore cosmico i cui passi

conducono alla vibrazione dell’universo e al mutare continuo della realtà. Egli personifica due

aspetti contrastanti: da un lato, rappresenta l’energia frenetica e infinita, dall’altro, incarna la

tranquillità interiore e il vuoto indistinto. I due elementi apparentemente opposti vengono tradotti

nella sua raffigurazione paradossale caratterizzata da un volto serafico e da un corpo scolpito in

movimento.

L’iconografia di questa particolare simbologia, attestata già nel V secolo, si sviluppò ulteriormente

nell’India meridionale, tra il IX e il X sec. d.C. ca., dando luogo alla produzione di complesse statue

bronzee della divinità.

Oltre alle ciocche di capelli che appaiono come sospese in aria, suggerendo il vorticoso movimento

di una danza, lo Shiva Nataraja è rappresentato con quattro braccia che si estendono lungo le

direzioni dello spazio. La mano destra superiore regge un tamburo, emblema del suono, della

rivelazione e della creazione; la mano sinistra superiore sostiene il fuoco, simbolo della distruzione

e della trasformazione; la mano destra inferiore esegue il gesto della protezione e della pace, mentre

la mano sinistra inferiore indica il percorso della liberazione, richiamando la figura di Ganesh,

capace di rimuovere gli ostacoli.

Shiva Nataraja esegue la sua danza sul corpo prostrato e contratto del demone della dimenticanza e

della disattenzione, Apasmara Purusha, dell’ignoranza umana. Il ciclo vitale dell’universo e delle

sue creature è raffigurato da un anello di fuoco che circonda la divinità danzatrice, per rappresentare

l’energia conoscitiva e la verità trascendentale.

La danza cosmica di Shiva, cristallizzata nelle sublimi sculture bronzee, è definita Ananda Tandava,

ovvero, la Danza della Beatitudine il cui scopo ultimo risiede nel condurre gli uomini verso la

liberazione dall’illusione. Nello stato indiano del Tamil Nadu, si trova il tempio di Chidambaram,

luogo dove, secondo la tradizione, è stata inscenata la Danza di Shiva. Il tempio ospita ancora oggi

la più antica serie di immagini dei 108 Karanas, i movimenti fondamentali di questa danza così

come descritti nell’antico trattato sulle arti sceniche, il “Natya Shastra”. La danza primordiale di

Shiva Nataraja rappresenta infatti un’allegoria delle cinque manifestazioni principali dell’energia

cosmica: creazione, conservazione, distruzione, illusione e liberazione.

L’immagine di una danza primordiale così potente e suggestiva aveva portato, negli anni Settanta

del secolo scorso, il fisico di origine austriaca Fritjof Capra a riflettere e ad elaborare una

particolare analogia con la visione della realtà proposta e sviluppata dalla fisica moderna: i

movimenti creatori e distruttori della danza di Nataraja ricordano il complesso intreccio di

trasformazioni continue descritte dalla scienza contemporanea.

“Ogni particella subatomica non solo segue una danza energetica ma è anche un processo pulsante

di creazione e distruzione […] Per i fisici moderni, la danza di Shiva è la danza della materia

subatomica. Come nella mitologia indù, è una danza continua di creazione e distruzione che

coinvolge l’intero cosmo; la base di tutta l’esistenza e di tutti i fenomeni naturali” (Fritjof Capra)

Lo studioso aveva introdotto la sua analisi intorno ai movimenti delle particelle subatomiche già

nell’articolo del 1972, intitolato “The Dance of Shiva: The Hindu View of Matter in the Light of

Modern Physics”, pubblicato sulla rivista interdisciplinare Main Currents in Modern Thought. La

teoria venne successivamente ampliata all’interno della celebre opera “The Tao of Physics: An

Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism” del 1975. Il testo

divenne noto e molto discusso per il suo tentativo di far dialogare la fisica quantistica e delle

particelle con la danza cosmica (Ananda Tandava) di Shiva Nataraja. Secondo Capra, le “particelle”

subatomiche sono concentrazioni di energia in vibrazione e non “oggetti” statici simili ad entità

materiali. In questa visione, particolare importanza viene attribuita ai fenomeni ondulatori e al

concetto di vibrazione, sostituendo l’idea di una materia statica. Allontanandosi dalla prospettiva

meccanicistica, il fisico ha esplorato l’immagine olistica del cosmo come organismo armonioso,

tradotta poi nell’espressione di pensiero sistemico. Ci si avvicina così all’idea di un mondo

interconnesso dove le particelle descritte non solo sono, ma creano, distruggono e si trasformano

apparendo come dinamiche unità energetiche.

“Nel nostro tempo i fisici hanno impiegato la più avanzata tecnologia per ritrarre i modelli della

danza cosmica. La metafora della danza cosmica unisce così la mitologia antica, l’arte religiosa e la

fisica moderna” (Fritjof Capra)

Per celebrare e rappresentare il fondamentale contributo della comunità scientifica indiana alla

ricerca internazionale nel campo della fisica delle particelle – insieme al particolare dialogo

instaurato tra le antiche tradizioni culturali e la scienza contemporanea – il Dipartimento indiano

dell’Energia Atomica ha donato al CERN di Ginevra (Organizzazione Europea per la Ricerca

Nucleare), una statua di Shiva danzante, installata nel 2004. La sua presenza in uno dei più

importanti laboratori di ricerca per lo studio della fisica delle particelle suggerisce l’incontro tra

intuizione spirituale e indagine scientifica: metodi diversi che costituiscono il sapere umano.

Comprendere l’universo come un sistema interdipendente significa riconoscere che ogni scoperta

scientifica porta con sé una responsabilità nei confronti del mondo e dell’umanità. La prospettiva

sistemica, proposta da Capra, non riguarda soltanto la struttura possibile della realtà, ma anche la

modalità con cui l’uomo sceglie di orientare il suo sguardo, i suoi passi, e i suoi movimenti.

“Gli scienziati sono responsabili per le loro ricerche non solo intellettualmente ma anche

moralmente… le conseguenze delle teorie meccanicistiche e della relatività hanno aperto la strada a

due correnti differenti per la fisica da seguire. Esse ci guidano – per esprimerlo in termini estremi –

al Buddha o alla bomba, ed è compito di ognuno di noi decidere da che parte stare.” (Fritjof Capra)