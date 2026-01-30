Il Commonwealth e l’eredità dell’Impero Britannico

La parola Commonwealth rappresenta uno dei concetti più complessi e ambigui della geopolitica moderna. Dietro questo termine si intrecciano secoli di storia coloniale, relazioni internazionali e un lungo processo di trasformazione che ha portato l’Impero Britannico a diventare una comunità di Stati formalmente indipendenti ma ancora legati da vincoli politici, culturali e simbolici. Il Commonwealth, oggi, non è né un impero né una vera organizzazione sovranazionale, bensì una struttura ibrida che riflette le contraddizioni del mondo postcoloniale.

L’etimologia e il significato originario

Il termine Commonwealth deriva dall’inglese common (“comune”) e wealth (“ricchezza”, “benessere”), e può essere tradotto come “bene comune”. Nato in Inghilterra nel XVI secolo per indicare la comunità politica o lo Stato, esso assunse un significato particolarmente rilevante durante il periodo della Repubblica di Oliver Cromwell (1649–1660), quando venne utilizzato per sottolineare l’idea di un potere fondato sull’interesse collettivo piuttosto che sull’autorità monarchica.

Tuttavia, il significato contemporaneo del termine è strettamente legato alla storia dell’Impero Britannico e alla sua progressiva dissoluzione nel XX secolo.

Dall’Impero al Commonwealth

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Regno Unito si trovò ad affrontare il declino irreversibile del proprio impero coloniale. Il processo di decolonizzazione portò all’indipendenza di numerosi territori, ma pose al tempo stesso una questione cruciale: come mantenere relazioni stabili con ex colonie ormai sovrane?

La risposta fu la creazione di una nuova forma di legame internazionale. Nel 1949 nacque ufficialmente il Commonwealth of Nations, un’associazione volontaria di Stati indipendenti, in gran parte ex colonie britanniche, uniti non più da un rapporto gerarchico ma da una cooperazione fondata sull’uguaglianza formale. In questo senso, il Commonwealth rappresentò un tentativo di trasformare un impero in una partnership tra pari, almeno sul piano giuridico e diplomatico.

La struttura del Commonwealth oggi

Oggi il Commonwealth comprende 56 Stati membri. Alcuni di essi, come Ruanda e Mozambico, non hanno avuto un passato coloniale britannico diretto, a dimostrazione di come l’organizzazione abbia progressivamente superato, almeno formalmente, i confini storici dell’impero.

Il Commonwealth si caratterizza per alcuni elementi comuni: la condivisione di valori dichiarati come democrazia, diritti umani e rule of law; l’esistenza di istituzioni comuni, come il Segretariato del Commonwealth; la cooperazione in ambiti quali educazione, cultura, sviluppo economico e dialogo politico.

È importante però chiarire un punto spesso fonte di confusione. Il monarca britannico (oggi re Carlo III) non è capo di Stato di tutti i Paesi membri: solo una parte di essi lo riconosce come tale. Negli altri casi, il sovrano è semplicemente Head of the Commonwealth, una figura prevalentemente simbolica. Molti Stati membri sono infatti repubbliche pienamente sovrane.

Il Commonwealth non dispone di un governo centrale né di poteri vincolanti: ogni Stato mantiene totale autonomia nelle proprie decisioni interne ed estere. Più che un’organizzazione politica tradizionale, il Commonwealth funziona come una rete di cooperazione basata su una storia condivisa, sull’uso diffuso della lingua inglese e su affinità istituzionali.

Il significato geopolitico nel XXI secolo

Nel contesto geopolitico attuale, il Commonwealth assume un ruolo ambiguo. Da un lato, esso porta con sé l’eredità del colonialismo, che continua a suscitare critiche e diffidenze, soprattutto nei Paesi del Sud globale. Dall’altro, rappresenta uno spazio di dialogo tra Stati estremamente diversi per cultura, religione e peso economico, dall’India al Canada, dal Pakistan al Brunei.

Negli ultimi anni, e in particolare dopo la Brexit, il Commonwealth ha acquisito una rinnovata importanza strategica per il Regno Unito, che lo utilizza come strumento diplomatico e commerciale per rafforzare la propria presenza in Africa e in Asia. Tuttavia, l’efficacia reale di questa strategia rimane oggetto di dibattito.

Il Commonwealth rappresenta un esperimento unico nella storia delle relazioni internazionali: il tentativo di convertire un impero in una comunità di Stati sovrani formalmente uguali. Pur non essendo privo di contraddizioni e limiti, esso continua a esistere più come spazio simbolico e diplomatico che come attore politico incisivo. La sua sopravvivenza dimostra come il passato coloniale continui a influenzare il presente, adattandosi alle forme della geopolitica del XXI secolo.