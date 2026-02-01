La verità in fondo al Mediterraneo: il mistero irrisolto del volo Ajaccio-Nizza

L’11 settembre 1968 un aereo di linea, un Sud Aviation Caravelle III in servizio come volo Air France 1611, stava compiendo una tranquilla traversata da Ajaccio, in Corsica, verso Nizza, sulla Costa Azzurra, quando qualcosa di imprevisto spezzò per sempre quella routine di volo. Alle 10:30, mentre l’aeromobile si trovava in discesa verso l’aeroporto di Nice Côte d’Azur con a bordo 95 persone tra passeggeri ed equipaggio, il comandante segnalò via radio un incendio a bordo e chiese priorità per un atterraggio di emergenza. Pochi minuti dopo, il contatto si perse e il velivolo si inabissò nel Mar Mediterraneo al largo di Antibes, senza lasciare superstiti. Per decenni l’incidente è rimasto il più grave della storia dell’aviazione nel Mediterraneo, ufficialmente attribuito a un incendio causato nella parte posteriore della cabina, sebbene l’origine esatta di quell’incendio sia rimasta incerta.Per oltre mezzo secolo, la vicenda si è trascinata tra rapporti ufficiali, ipotesi alternative e teorie di copertura. Già negli anni successivi al disastro emersero voci secondo cui la Caravelle potrebbe essere stata colpita da un missile sperimentale o d’esercitazione lanciato dalla base militare dell’Îledu Levant, nel Var, non lontano dalla rotta di volo. Questa teoria non fu mai riconosciuta ufficialmente, anzi fu respinta dalla commissione d’inchiesta e dallo Stato francese, che sostennero l’assenza di attività missilistica nella zona al momento dell’incidente e attribuirono la tragedia a un incendio interno. Questa ferita aperta, tuttavia, non è mai del tutto guarita. I familiari delle vittime, spinti dal dolore e dal desiderio di una verità completa, hanno continuato a sollevare dubbi e a chiedere trasparenza. Negli ultimi anni la giustizia francese ha riaperto il caso e, grazie alla pressione di avvocati e associazioni delle famiglie, ha autorizzato nuove ricerche subacquee per tentare di localizzare e recuperare i resti dell’aereo. Secondo le decisioni più recenti, entro la fine del 2025 è prevista una campagna esplorativa nella zona identificata di circa otto chilometri quadrati a circa 2.000–2.300 metri di profondità, con l’obiettivo di fotografare e potenzialmente recuperare parti significative del relitto. Gli avvocati delle famiglie parlano di una «avanzata importante» nella possibilità di fare luce sul mistero e di verificare se gli indizi materiali possano finalmente dare risposte che gli archivi finora custoditi in segreto non hanno saputo fornire. L’importanza di questa operazione non è solo tecnica o storica, ma profondamente umana: si tratta di fornire ai familiari una forma di chiusura e di verità dopo decenni di dubbi. Nelle dichiarazioni pubbliche, molti di loro non hanno mai chiesto risarcimenti economici, ma semplicemente di sapere cosa accadde davvero quel tragico giorno del 1968. È un nodo che intreccia aspetti di fiducia nelle istituzioni, gestione dei segreti di Stato, e la tensione tra versioni ufficiali e interpretazioni alternative che spesso accompagnano i grandi misteri del XX secolo. Il progresso avanza e a distanza di quasi sessant’anni la tecnologia consente di esplorare i fondali marini con precisione impensabile nel passato; la speranza è che questi nuovi sforzi investigativi possano finalmente ridurre l’ombra lunga di quella tragedia. Perché dietro ogni numero di vittime ci sono storie di vite spezzate, famiglie che hanno vissuto per decenni nell’incertezza e un bisogno umano fondamentale di comprendere il perché di un destino così crudele.