Il Kursaal di Ostia: tra declino e rinascita

L’estate romana ha pochi punti fermi, ma uno di questi, senza dubbio, è il Kursaal, il celebre lido del litorale romano. Il suo trampolino storico, simbolo di un’intera epoca, ha segnato tutte le generazioni che tra quegli ombrelloni sono cresciuti e per anni, è stato un punto di riferimento imprescindibile per chi vive nella Capitale. Un simbolo di quelle estati tutte italiane.

Gli anni difficili: chiusure e abbandono

Negli ultimi anni, però, la fortuna che aveva sempre sorriso al Kursaal ha cominciato a voltargli le spalle. Le scorse stagioni sono state segnate da continue chiusure e riaperture, fino alla battuta d’arresto definitiva: l’abbandono nel 2024, che ha impedito allo stabilimento di riaprire per l’estate. La mancanza di manutenzione, unita al crescente fenomeno delle mareggiate, ha cambiato radicalmente il volto del lido.

Le prime chiusure erano arrivate già durante l’emergenza Covid, quando la ASL, in seguito alla rilevazione di alcuni casi positivi, decise di sospendere l’attività. Superata la fase pandemica, un’altra ondata ha colpito duramente il Kursaal. Le violente mareggiate invernali hanno quasi completamente distrutto le cabine, lasciandone in piedi solo una dozzina. A quel punto, il degrado strutturale, le incertezze legate alle concessioni e un debito di circa 600.000 euro hanno completato il quadro di una fase difficile, sancendo l’inizio di una pausa forzata.

Un segnale di speranza

Nelle ultime settimane alcuni di segnali di speranza sono arrivati. La struttura è andata finalmente al bando e lo stabilimento è passato nelle mani di nuovi proprietari grazie, ad un bando pubblico indetto dal Comune di Roma. Certo, i nuovi gestori dovranno ripartire da 0. La piscina è vuota e la spiaggia azzerata. Saranno necessari almeno 2 o 3 mesi prima dell’apertura. La priorità ora è la messa in sicurezza dell’intera struttura. La piscina sarà oggetto di un restauro completo, mentre la spiaggia — letteralmente cancellata dall’erosione — verrà ricostituita grazie a un importante intervento di ripascimento già avviato in collaborazione con la Regione Lazio.

Non solo una sfida strutturale

Il recupero del Kursaal non sarà solo un intervento strutturale, ma anche una sfida sociale. La sua rinascita sarà una sfida per le istituzioni, chiamate a garantire continuità nelle concessioni e a sostenere investimenti mirati per la tutela del litorale. L’auspicio è che, già dalla prossima stagione estiva, il Kursaal torni a vivere, restituendo a tutti la magia di un tempo. Un segnale di speranza

Il lido più iconico di Ostia sembra esser pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.