L’Europa al bivio stellare: la mossa di Leonardo per non lasciare lo spazio a Musk

La recente notizia sul progetto Iris e sulle mosse di Leonardo offre uno spaccato eloquente di una partita che si gioca ormai ben oltre i confini dell’industria spaziale: è la questione, tutta europea, della sovranità tecnologica. L’idea che l’Europa possa – e debba – disporre di una propria infrastruttura satellitare, capace di sottrarla alla dipendenza dalle costellazioni private di Elon Musk, è più di un proposito industriale: è una dichiarazione di principio. La mossa di Leonardo sembra inserirsi proprio in questa dinamica, ribadendo che lo spazio non può essere lasciato esclusivamente all’intraprendenza dei colossi privati statunitensi.



Il progetto Iris, componente chiave della più ampia iniziativa europea IRIS², nasce infatti come risposta diretta al dominio crescente di Starlink. Una costellazione pubblica, multiorbitale, pensata per garantire comunicazioni sicure alle istituzioni e, al contempo, coprire le zone più remote del continente: un disegno ambizioso, forse troppo ambizioso rispetto alla lentezza strutturale con cui spesso si muove Bruxelles.



E non è un caso che alcuni analisti parlino di un progetto che, pur annunciato con enfasi, sembra essere finito in un cono d’ombra, in attesa della ministeriale ESA del prossimo novembre, che potrebbe rilanciarlo o decretarne un ridimensionamento definitivo. In questo scenario, la posizione di Leonardo appare quasi come un tentativo di accelerare, di spingere l’Italia e l’Europa a non restare schiacciate dai ritmi imposti da Elon Musk.



Perché se è vero che IRIS² promette resilienza e autonomia, è altrettanto vero che Starlink cresce con una velocità che le istituzioni europee faticano persino a registrare. Musk può contare su migliaia di satelliti già operativi e su un sistema di lancio proprietario, rapido e a basso costo; l’Europa invece si trova a mettere insieme un mosaico complesso di industrie, standard e volontà politiche non sempre allineate. Eppure, l’Italia non parte svantaggiata.



Dispone di una filiera spaziale robusta, con competenze riconosciute a livello globale, e Leonardo – con le sue controllate – costituisce un perno tecnologico di primo piano. Se riuscirà davvero a tradurre questa capacità in una partecipazione determinante a Iris o, eventualmente, in progetti autonomi, l’Italia potrà rivendicare un ruolo non marginale in una partita che definirà il futuro delle comunicazioni europee. In definitiva, la questione non è semplicemente “fare concorrenza a Musk”, formula giornalistica efficace ma riduttiva; si tratta piuttosto di decidere quale posizione intenda occupare l’Europa nel nuovo ordine orbitale. La scelta, oggi più che mai, non può essere rimandata.