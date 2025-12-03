Il Forum Economico Italia-Mongolia: un legame crescente

Il Presidente della Mongolia Khurelsukh è giunto in Italia il 30 novembre, per una visita che durerà fino al 4 dicembre, in vista anche del Forum Economico Italia-Mongolia, articolato in diversi panel e che vede la partecipazione delle principali autorità della diplomazia e settore economico dei due Paesi.

Lo scambio commerciale tra Italia e Mongolia, negli ultimi mesi, si è mostrato fortemente dinamico.

L’Italia esporta principalmente macchinari (21%), articoli di abbigliamento (10%) e pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (7%).

Le importazioni dalla Mongolia sono invece fortemente concentrate nel settore agro-zootecnico, con animali vivi e prodotti di origine animale che rappresentano il 90% del totale.

L’Italia è il 9° fornitore e il 3° cliente della Mongolia. L’anno scorso, lo stock di IDE italiani in Mongolia ammontava a 13 milioni di euro, mentre non risultano IDE mongoli in Italia.

La Mongolia è un Paese ricchissimo di risorse naturali, che guarda anche all’Italia per una modernizzazione ed evoluzione della sua economia. Nel Paese asiatico abbondano rame, oro e carbone, oltre a riserve di molibdeno, argento, uranio e terre rare. Sull’esplorazione e sfruttamento di queste ultime, sono in corso negoziati con l’Italia per una dichiarazione congiunta in materia.

Non solo, potrebbero profilarsi forme di cooperazione anche nel settore spaziale, in particolare per lo sviluppo delle capacità satellitari del Paese.

Nel 2020 è stato firmato l’accordo operativo tra l’IRISS (Istituto di Ricerca per l’Innovazione e i Servizi allo Sviluppo, organismo del CNR), il Comune di Ulaanbaatar (Urban Landscape and Waste Management Department) e l’Agenzia Governativa mongola per la conservazione delle risorse idriche e naturali. Lo scopo dell’accordo è riqualificare il centro di trattamento dei rifiuti solidi della capitale. Il progetto beneficia di un finanziamento UE di 2,81 milioni di euro. È stato recentemente inaugurato (a novembre 2025) il primo ECO Hub della Mongolia in presenza del CNR-IRISS e dell’Ambasciata.

Si segnala inoltre un interesse da parte delle Autorità della Mongolia ad avviare un volo diretto tra Italia e Mongolia, a cominciare da un possibile formato cargo e charter.

A settembre 2025 è stata aperta la Camera di Commercio italiana in Mongolia. Rilevante è anche l’Accordo di cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto nel 2016 ed entrato in vigore nel 2020.

Leonardo ha effettuato una serie di missioni e incontri con le principali autorità del paese, con il sostegno dell’Ambasciata a Ulaanbaatar, in particolare in materia di sorveglianza e protezione del territorio, prevenzione delle emergenze e gestione dei flussi di traffico. L’azienda ha mostrato interesse anche per le opportunità commerciali su elettronica e sicurezza informatico, elicotteri, spazio, controllo del traffico aereo.