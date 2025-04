L’incontro tra il presidente Trump e Giorgia Meloni di queste ultime ore sembra essere stato positivo, lo si evince anche dalle parole di elogio che il Presidente USA sembra aver rivolto alla Premier italiana. Durante l’incontro alla Casa Bianca, entrambi hanno espresso ottimismo riguardo a un eventuale accordo commerciale tra Stati Uniti ed Europa. “Ci sarà un accordo commerciale, al 100%”, ha promesso Trump. “Certo che ci sarà un accordo commerciale. Loro desiderano molto, e noi lo faremo, me lo aspetto pienamente, ma sarà un accordo equo”.

Giorgia Meloni, la prima leader europea a visitare la Casa Bianca da quando Trump ha imposto e poi sospeso un regime tariffario radicale contro l’Unione Europea, ha osservato di non poter negoziare a nome dell’intero blocco dei 27 membri, ma ha suggerito che dialoghi sinceri avrebbero aperto la strada a un eventuale accordo. Successivamente, l’invito a compiere un viaggio in Europa per aprire la strada al dialogo: “Credo che ci si debba parlare con franchezza e trovarsi a metà strada. Possiamo trovare un terreno di intesa, non sono favorevole al nazionalismo occidentale ma entrambi possiamo uscire più forti, vogliamo rafforzare entrambe le sponde dell’Atlantico. Io sono sicura che si possa raggiungere un accordo”, ha detto Meloni.

Tra i temi toccati, ci sono anche la lotta all’immigrazione irregolare e alle droghe sintetiche. Nel corso dell’intervento, Meloni ha sottolineato la volontà di rafforzare la cooperazione su diversi ambiti, tra cui la difesa, l’economia, lo spazio e l’energia. Rispondendo poi ai giornalisti, la leader di Fratelli d’Italia ha ribadito che l’Italia aumenterà le spese in difesa fino a un valore pari al 2 per cento del Prodotto interno lordo (PIL), anche questa una richiesta ribadita più volte in passato dal presidente degli Stati Uniti.

Sulla guerra in Ucraina Meloni ha dichiarato: «Per quello che riguarda la guerra in Ucraina, lei sa come la penso: penso che ci sia stata chiaramente un’invasione, e che l’invasore da quel punto di vista fosse Vladimir Putin e la Russia, ma oggi quello che rivela è che insieme vogliamo lavorare, e stiamo lavorando, per arrivare in Ucraina a una pace che possa essere giusta e duratura. Penso che questi siano gli sforzi sui quali condividiamo il nostro lavoro». A riguardo, Trump ha dichiarato di non essere un fan di Zelensky e ha accusato l’amministrazione del suo predecessore, Joe Biden, di essere responsabile dell’inizio della guerra.

In virtù di questo incontro e sul filo di continuità che Meloni vuole dare agli accordi con gli Stati Uniti, oggi la stessa Premier incontrerà in Italia anche JD Vance, vice presidente di Trump, per un bilaterale che, da quanto riportato, sarà allargato anche ai due vicepremier Tajani e Salvini.