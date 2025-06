Las viudas de los jueves – Proiezione a Casa Argentina

Casa Argentina di Roma presenta, mercoledì 18 giugno, alle ore 18, la proiezione del film Las viudas de los jueves (2009), del regista argentino Marcelo Piñyero. La proiezione sarà a cura della Casa Argentina, in collaborazione con l’Asociación Directores Argentinos Cinematográficos. Ingresso libero (generalmente fino a esaurimento posti, come per altre proiezioni del ciclo).

Il film racconta di come, nel lussuoso quartiere residenziale “Altos de la Cascada”, la vita scorre apparentemente perfetta tra ville eleganti, giardini curati e piscine riscaldate. Tuttavia, questa facciata di benessere viene infranta da una scoperta inquietante: tre uomini vengono trovati morti, galleggianti nella piscina di una delle abitazioni. Mentre i vicini preferiscono credere a un tragico incidente, l’indagine sulle ultime ore delle vittime fa emergere dubbi sempre più profondi e inquietanti. Tratto dall’omonimo romanzo di Claudia Piñeiro, il film esplora con tono drammatico e critico le fragilità, le ipocrisie e i segreti nascosti dietro la facciata della borghesia argentina.

Marcelo Piñeyro è uno dei registi più rilevanti del cinema argentino contemporaneo. Nato a Buenos Aires nel 1953, ha iniziato la sua carriera come produttore per poi affermarsi come regista con film di grande impatto come Caballos salvajes (1995) e Plata quemada (2000). La sua filmografia si distingue per l’attenzione ai temi sociali e politici dell’Argentina, spesso trattati con uno sguardo critico ma accessibile. Con Las viudas de los jueves, Piñeyro affronta le contraddizioni dell’alta borghesia in crisi, mescolando elementi di thriller e dramma psicologico. Il suo stile narrativo, caratterizzato da un forte senso del ritmo e un’attenta costruzione dei personaggi, lo ha reso apprezzato sia a livello nazionale che internazionale.

Il film è tratto dal romanzo di Claudia Piñeiro e offre uno sguardo critico sulla borghesia argentina e gli eventi che precedettero la crisi del 2001. Il regista Marcelo Piñeyro ha diretto la versione cinematografica, scritta insieme a Marcelo Figueras, e il film ha partecipato a festival internazionali come Lincoln Center, AFI Latin American Festival e San Paolo.