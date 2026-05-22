Treccani accademia celebra diplomande e diplomandi al  Teatro Argentina di Roma 

Oltre 120 diplomande e diplomandi saranno protagonisti, il prossimo 22 maggio al Teatro Argentina di Roma, della Cerimonia di consegna dei Diplomi dei Master post-laurea full time di Treccani Accademia, la Scuola di alta formazione di Treccani.

L’evento celebrerà il completamento dei percorsi formativi del Master in Management dell’Arte e dei Beni Culturali, del Master in Editoria e Nuove Professioni Digitali, del Master in Agribusiness e del Master in Comunicazione d’Impresa e Management degli Eventi.

Alla cerimonia prenderanno parte studentesse e studenti, famiglie, docenti, aziende partner e ospiti del mondo della cultura, della comunicazione e dell’impresa, in una giornata dedicata al valore della formazione e al dialogo tra giovani professionisti e mondo del lavoro.

Ad aprire la mattinata saranno i saluti istituzionali di Domenico Arcuri, Presidente di Treccani Accademia e di Rossella Calabrese, Consigliera Delegata di Treccani Accademia; Massimo Bray, Direttore Generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, chiuderà invece la cerimonia prima della consegna dei diplomi alle diplomande e ai diplomandi presenti.

Interverranno inoltre Rudy Zerbi, produttore discografico, critico musicale e conduttore radiofonico e televisivo, Carolina Bubbico, cantante, polistrumentista, arrangiatrice e direttrice d’orchestra, e Gian Luca Orefice, Chief People, Culture & Transformation Officer del Gruppo FS.

Nel corso dell’evento saranno condivise anche alcune testimonianze delle esperienze di stage svolte dalle studentesse e dagli studenti presso aziende e istituzioni partner, a conferma della forte vocazione professionalizzante dei percorsi di Treccani Accademia.

Fondata nel 2021, Treccani Accademia, in pochi anni, è diventata un punto di riferimento nella formazione in Italia, rappresentando la naturale evoluzione della missione di Treccani: trasformare il sapere in competenze concrete e opportunità professionali. Grazie a percorsi altamente specializzati, a un approccio esperienziale e a una rete di aziende e istituzioni partner, accompagna giovani laureate e laureati verso il mondo del lavoro e supporta professionisti e aziende nei processi di crescita, aggiornamento e sviluppo delle competenze.

La scelta del Teatro Argentina, luogo simbolo della cultura italiana e della vita culturale romana, sottolinea il valore di una giornata che vuole essere non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione di incontro tra nuove generazioni di professionisti, istituzioni culturali e mondo delle imprese.