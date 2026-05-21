Creature, Creatori. San Francesco e l’arte contemporanea a cura di Beatrice Buscaroli, presentata questa mattina al MAXXI.
Redazione
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Creature, Creatori. San Francesco e l’arte contemporanea a cura di Beatrice Buscaroli, presentata questa mattina al MAXXI.

Creature, Creatori. San Francesco e l’arte contemporanea a cura di Beatrice Buscaroli, presentata questa mattina al MAXXI.

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2 Anime - 21 Maggio 2026

di Redazione

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