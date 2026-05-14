Social Tour 2026

A Guidonia Montecelio tre giorni di eventi tra musica, sport e inclusione dal 22 al 24 maggio il programma completo della terza edizione.

Guidonia Montecelio si prepara ad accogliere la terza edizione del Social Tour, il festival che dal 22 al 24 maggio porterà in città tre giornate di appuntamenti dedicati a musica, sport, arti performative, inclusione e partecipazione sociale.

Un’edizione ricca e articolata, pensata per attraversare luoghi diversi e coinvolgere pubblici differenti, mantenendo al centro l’idea della cultura come spazio di incontro, relazione e crescita condivisa.

La manifestazione, ideata e realizzata da Mattia Del Forno, Alessia Croce e Coffee Records, si svolge con il patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio, della Regione Lazio, della ASL Roma 5 e del Comitato Italiano Paralimpico.

A ingresso libero, il Social Tour conferma anche per il 2026 la propria vocazione a costruire occasioni concrete di comunità attraverso un cartellone che intreccia spettacolo, testimonianze, laboratori, sport inclusivo e sensibilizzazione sociale.

«Lasciate da parte l’idea di un semplice evento. Il Social Tour è un catalizzatore: un crocevia dove mondi diversi si incontrano, dialogano e cambiano le cose. Non cerchiamo spettatori, ma persone che partecipino, creino, reinventino legami con occhi nuovi», afferma Mattia Del Forno.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

Tre giorni, tre spazi

22 maggio | Teatro Imperiale

La giornata inaugurale di venerdì 22 maggio si terrà al Teatro Imperiale di Piazza Matteotti, con inizio alle ore 18.30, ingresso libero e conduzione affidata a Carlotta De Cesaris.

L’apertura sarà dedicata alle arti performative e alla narrazione, con la presenza della cantautrice Liléi, accanto a un programma che unirà musica, parola e impegno sociale.

In scaletta anche una lettura poetica degli MPM Gens, realtà conosciuta per il proprio impegno solidale verso l’infanzia e le categorie più fragili. Tra i momenti centrali della serata ci sarà poi lo spettacolo d’ombre di Matteo Fraziano, shadow artist e illusionista salito alla ribalta nazionale dopo la vittoria dell’undicesima edizione di Tú sí que vales nel 2024, artista capace di trasformare luce e ombra in un racconto visivo suggestivo e immediato. Seguirà la Compagnia Teatro dell’Applauso con “Cuore di ciccia”, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Susanna Tamaro, che affronta con delicatezza e ironia temi legati alla crescita, alla solitudine e alle fragilità emotive. Nel corso della serata interverranno inoltre No Child Abuse, associazione fondata per contrastare la pedofilia e ogni forma di abuso sui minori, la Comunità in Dialogo, Teatro dell’Applauso, la dott.ssa Cinzia Leonardi della ASL Roma 5 e il dott. Vito Ruscio della ASL Roma 5, con contributi dedicati alla prevenzione, alla salute e al valore dell’ascolto e dell’accompagnamento educativo. Nel foyer del teatro sarà inoltre allestita una mostra di quadri a tema.

23 maggio | Stadio Comunale “Città dell’Aria”

Sabato 23 maggio il Social Tour si sposterà allo Stadio Comunale “Città dell’Aria”, in via del Campo Sportivo, per una giornata dove lo sport unisce e la passione include, con apertura alle ore 17.30 e la conduzione di Ilario Di Giovambattista. Ad inaugurare le attività sarà un flashmob in LIS realizzato dai bambini e ragazzi dell’Istituto Leonardo Da Vinci di Guidonia, a conclusione del laboratorio promosso da Quattrotto APS per sensibilizzare alla Lingua dei Segni Italiana attraverso la musica nelle scuole.

In programma dimostrazioni – non solo calcio – in collaborazione con SPORT&SMILE, Guidonia Calcio, ProAbile Academy di Arturo Mariani, Nazionale Italiana TikTokers, ANED e Radio Radio. Dalle ore 17.30 sono previste attività a cura di SPORT&SMILE e delle associazioni sportive inclusive del territorio, mentre dalle ore 19.00 si terrà un triangolare di calcio tra Academy ProAbile, Nazionale Italiana TikTokers e Social Team. Tra gli interventi annunciati figura Arturo Mariani, atleta paralimpico e fondatore della ProAbile Academy, insieme a testimonial dello sport paralimpico, personaggi del mondo del web e della tv, attori e cantanti. Allo stadio saranno presenti anche ex calciatori, sportivi e campioni paralimpici, a rafforzare il valore simbolico e concreto di una giornata costruita attorno allo sport come occasione di partecipazione, relazione e superamento delle barriere.

24 maggio | Village Buzzi Unicem

La giornata conclusiva di domenica 24 maggio si svolgerà al Village Buzzi Unicem, nello spazio esterno di via Sant’Angelo Romano 14, con apertura alle ore 17.30 e una prima parte della serata presentata da Carlotta De Cesaris.

Dalle ore 18.00 prenderanno il via le attività diffuse del village, aperte da una nuova esibizione in LIS dei bambini e ragazzi dell’Istituto Leonardo Da Vinci di Guidonia. In programma performance di danza a cura della scuola Cinestar, street art, body painting, animazione e performance a cura del gruppo Curvy Pride APS, laboratori per bambini a cura di Arteattiva, laboratorio teatrale del Teatro dell’Applauso, area sport e inclusione con SPORT&SMILE, sensibilizzazione alla sostenibilità energetica con Pedal Power e una performance di danza musical passo a due curata da Fausto Paparozzi. Nel corso del pomeriggio si alterneranno anche interventi musicali di Artista Sociale, Musica in Cammino, I Tremendi, Alkebulan Afro Sound e CSM Guidonia.

Alle ore 20.00 è prevista una sfilata inclusiva a cura di Modelli si Nasce, associazione attiva nella formazione e nell’inserimento di giovani con autismo nel mondo della moda e della pubblicità, seguita alle 20.15 dall’ospite musicale Simone Patrizi, cantautore romano noto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo e a Music Farm, protagonista di un percorso artistico che nel tempo ha intrecciato musica d’autore, collaborazioni e nuove produzioni. Alle 20.30 è quindi prevista una nuova sfilata di Modelli si Nasce.

Dalle ore 21.00 il main stage entrerà nel vivo con la conduzione di Lele Sarallo e con gli interventi degli organizzatori e delle istituzioni, tra cui Comune, ASL e Regione Lazio. Alle 21.10 saliranno sul palco i Ladri di Carrozzelle, storica band italiana che da oltre trent’anni porta avanti un percorso artistico e civile fondato sull’inclusione. Alle 21.30 sarà la volta di Shade, uno degli artisti più trasversali e amati della scena pop-rap italiana, capace di unire ironia, tecnica e grande presenza scenica. Alle 22.00 arriverà La Scelta insieme a ospiti come Ludovico Fremont (I Cesaroni), Mario Ermito, Mirko Frezza, Tullio Sorrentino, Panic e Giorgio Albanese Dance Crew. Alle 22.40 sarà il momento degli Zero Assoluto, duo che da anni racconta emozioni con uno stile inconfondibile, mentre la chiusura sarà affidata a Stereo 90, format dance accompagnato da Lele Sarallo.

Per tutta la durata della serata sarà inoltre attiva un’area street food, pensata come spazio di incontro e convivialità aperto al pubblico.

Come nelle scorse edizioni, nella giornata del Village Quattrotto APS renderà accessibile in LIS l’intero concerto finale, confermando l’attenzione del Social Tour verso un’idea di accessibilità pienamente integrata nell’esperienza dell’evento.

«Questo è un progetto che cresce insieme alle persone che lo vivono. Ogni edizione aggiunge qualcosa, ma soprattutto restituisce», commenta Mattia Del Forno. «L’obiettivo è creare occasioni concrete di incontro, senza costruzioni forzate.»

Con la sua terza edizione, il Social Tour consolida un percorso che unisce spettacolo, cittadinanza attiva e inclusione, trasformando per tre giorni Guidonia Montecelio in uno spazio diffuso di incontro, ascolto e partecipazione. Musica, teatro, sport, laboratori e testimonianze compongono un programma pensato per valorizzare le differenze, promuovere la condivisione e restituire centralità ai luoghi pubblici come spazi vivi di comunità.