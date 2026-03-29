Roma sotterranea: i 71 anni della metro B, tra storia, guerra e modernità
Alessandro Maurizi
- 2 Anime

Roma sotterranea: i 71 anni della metro B, tra storia, guerra e modernità

Roma sotterranea: i 71 anni della metro B, tra storia, guerra e modernità

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2 Anime - 29 Marzo 2026

di Alessandro Maurizi

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