Bollywood a Roma: al Cinema Moderno l’omaggio a Sanjay Leela Bhansali
Bollywood a Roma: al Cinema Moderno l’omaggio a Sanjay Leela Bhansali
Bollywood a Roma: al Cinema Moderno l’omaggio a Sanjay Leela Bhansali
Questa sera, 20 marzo, al The Space Cinema Moderno di Piazza della Repubblica va in scena la seconda delle tre proiezioni dell’Indian Film Festival, la rassegna promossa dall’Ambasciata Indiana a Roma con il supporto del Ministry of Information and Broadcasting del governo indiano. In programma Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela (2013), rivisitazione del Romeo e Giulietta di Shakespeare ambientata tra rivalità familiari e sparatorie, con Ranveer Singh e Deepika Padukone protagonisti.
Il festival è alla sua seconda edizione e ruota interamente attorno all’opera di Sanjay Leela Bhansali, regista e compositore noto per l’opulenza visiva dei suoi kolossal musicali e per una sensibilità estetica capace di fondere tradizione, sentimento e grandiosità scenografica. Come ha spiegato l’ambasciatrice Vani Rao, l’obiettivo era portare i film indiani in un multisala, raggiungendo il pubblico italiano più largo possibile, non una platea esclusiva.
La rassegna è cominciata il 27 febbraio con Bajirao Mastani (2015): kolossal storico ambientato alla corte maratha del primo Settecento, racconta l’amore impossibile tra il guerriero Bajirao I e la principessa Mastani, sullo sfondo di convenzioni sociali e religiose difficili da sfidare. Nel cast Priyanka Chopra, Deepika Padukone e Ranveer Singh.
La retrospettiva si chiude giovedì 26 marzo con Devdas (2002), il film con cui Bhansali debuttò al Festival di Cannes: Shah Rukh Khan interpreta un uomo spezzato tra passato e dissoluzione, affiancato da Aishwarya Rai. Un titolo tornato in auge anche grazie al Pardo alla Carriera conferito a Khan al Festival di Locarno nel 2024, dove il film venne proiettato in suo onore.
Tutte le proiezioni iniziano alle 18:30, in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Gli spettatori prenotati sono invitati a presentarsi dalle 18:15; dalle 18:25 l’accesso è aperto a tutti, inclusi gli iscritti in lista d’attesa. La prenotazione è consigliata tramite Eventbrite.