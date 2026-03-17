La hall del MAXXI si trasforma in un paesaggio multispecie tra design, natura e nuove forme di convivenza
Redazione
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La hall del MAXXI si trasforma in un paesaggio multispecie tra design, natura e nuove forme di convivenza

La hall del MAXXI si trasforma in un paesaggio multispecie tra design, natura e nuove forme di convivenza

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2 Anime - 17 Marzo 2026

di Redazione

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