MAXXI | Gli appuntamenti della settimana tra fotografia, architettura, storia e letteratura

Dal racconto della conquista del voto alle donne alle visioni sul futuro di Roma, dalla fotografia di Marina Caneve e Ferdinando Scianna all’architettura radicale di Luigi Pellegrin, fino all’ultimo capitolo della saga letteraria di Antonio Monda

Storia, fotografia, architettura e letteratura si intrecciano negli appuntamenti della settimana al MAXXI, che dal 10 al 13 marzo propone una serie di incontri e conversazioni con autori, studiosi e protagonisti della scena culturale italiana. Un programma che attraversa epoche e linguaggi diversi, dalla memoria civile alla riflessione sulle città contemporanee, offrendo al pubblico occasioni di confronto e approfondimento su temi centrali della società e della cultura.La settimana si apre martedì 10 marzo alle ore 18:00 con un nuovo appuntamento della rassegna Libri al MAXXI, dedicato al volume Voto alle donne! La storia di una battaglia, dalle suffragette alla Costituente di Mario Avagliano e Marco Palmieri (sala Carlo Scarpa, ingresso libero fino a esaurimento posti). Il libro ripercorre la lunga storia della conquista del suffragio femminile in Italia, dall’Unità al 1946, attraverso diari, lettere e documenti che restituiscono il clima politico e sociale di quegli anni. Introducono Maria Emanuela Bruni, Presidente della Fondazione MAXXI, Anna Balzarro, Direttrice IRSIFAR, Giulia Minoli, Presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, e Ilaria Scalmani, Responsabile nazionale UDI. Intervengono Serena Dandini, Michela Ponzani, Fiorenza Taricone e Walter Veltroni; modera Ruggero Po. L’incontro è realizzato in collaborazione con Giulio Einaudi editore, Unione Donne in Italia, Fondazione Una Nessuna Centomila e IRSIFAR.



Mercoledì 11 marzo alle ore 17:30 il MAXXI rende omaggio a una delle figure più visionarie dell’architettura italiana del Novecento con il talk Luigi Pellegrin. Copiare Saturno a partire dal libro di Sergio Bianchi (sala Graziella Lonardi Buontempo, ingresso libero fino a esaurimento posti). L’incontro ripercorre il pensiero e il lavoro di Pellegrin, protagonista radicale della cultura architettonica dagli anni Sessanta, capace di anticipare temi oggi centrali come la crisi ambientale, il consumo di suolo e il rapporto tra uomo, tecnologia e natura. Introduce e modera Angela Parente, co-curatrice della mostra Luigi Pellegrin. Prefigurazioni per Roma. Intervengono Luca Zevi, Chiara Pellegrin, Bruno Gabbiani, Lucia Krasovec Lucas, Giovanna Sibilia, Clara Tosi Pamphili e Ulises Ezequiel Mora Valiña. Conclude l’autore Sergio Bianchi. L’incontro è realizzato in collaborazione con LetteraVentidue e Studio Bianchi Architettura.



La fotografia è protagonista giovedì 12 marzo alle ore 18:00 con le Conversazioni d’autore I Marina Caneve (sala Carlo Scarpa, ingresso libero fino a esaurimento posti). A partire dal lavoro della fotografa, l’incontro apre una riflessione sui modi di osservare il paesaggio urbano contemporaneo. Nel suo sguardo Roma emerge come un organismo stratificato: dai Muraglioni del Tevere alle cave di Tivoli, da Malagrotta al Corviale, luoghi marginali ma rivelatori raccontano una città in continua trasformazione. Intervengono Marina Caneve e Simona Antonacci, Responsabile Collezione Fotografia MAXXI.



La stessa sera, giovedì 12 marzo alle ore 19:00, torna Libri al MAXXI con la presentazione di Una mattina gloriosa di Antonio Monda (auditorium del MAXXI, ingresso libero fino a esaurimento posti). Il romanzo rappresenta il decimo e ultimo capitolo della saga letteraria ideata dallo scrittore e docente della New York University, un ciclo narrativo che negli anni ha raccontato intrecci di vita e memoria tra Roma e New York. Introduce Maria Emanuela Bruni, Presidente della Fondazione MAXXI. Intervengono gli scrittori Eraldo Affinati e Melania Mazzucco insieme all’autore Antonio Monda. L’incontro è realizzato in collaborazione con Mondadori.



Venerdì 13 marzo alle ore 18:00 il MAXXI ospita Arcipelago Roma, un incontro dedicato alle visioni sul futuro della capitale (auditorium del MAXXI, ingresso libero fino a esaurimento posti). L’appuntamento presenta i risultati del percorso di ricerca di Laboratorio Roma050, nato per costruire una visione strategica della città al 2050 e immaginare Roma come possibile modello di “metropoli arcipelago”. Introduce Lorenza Baroncelli, Direttore MAXXI Architettura e Design contemporaneo. Intervengono il gruppo di lavoro Laboratorio Roma050, Giuseppe Andrea Vallelonga e, in conversazione, Stefano Boeri, Walter Mariotti e Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale.



La settimana si conclude venerdì 13 marzo alle ore 18:30 con l’incontro Quarantaquattro gatti con Ferdinando Scianna (sala Carlo Scarpa, ingresso libero fino a esaurimento posti). Maestro della fotografia e primo italiano a entrare nell’agenzia Magnum Photos, Scianna presenta il volume Quarantaquattro gatti. Omaggio fotografico in forma di canzoncina, che ripercorre la sua carriera attraverso i ritratti di gatti incontrati nei suoi viaggi nel mondo. Introduce Maria Emanuela Bruni, Presidente della Fondazione MAXXI. L’autore dialoga con lo scrittore e giornalista Antonio Gnoli. L’evento inaugura l’inedita e speciale esibizione di una parte delle fotografie presenti nel libro, allestite fino al 15 marzo nel Foyer della sala Carlo Scarpa.