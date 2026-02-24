La Camera dei Deputati, nello storico Palazzo del Seminario, presso la prestigiosa Sala del Refettorio, ospita SustART 2026 – Forum internazionale sulla sostenibilità dell’arte e della cultura – giunto alla terza edizione, che si tiene il 4 marzo con la direzione artistica e scientifica del critico d’arte milanese Marco Eugenio Di Giandomenico.

Il consolidato evento, organizzato da Ethicando Association di Milano, presenta l’opera dell’artista contemporanea Maria Cristina Carlini, selezionata per l’edizione del 2026, quale autrice di eccellenti sculture esposte in permanenza in realtà museali e monumentali italiane ed estere.



Al Forum viene esposta la scultura Verso l’Infinito del 2010 in acciaio corten, emblematica della poetica di Maria Cristina Carlini, oltre alla Scala in bronzo del 2008 e all’eterea Scala in grès e ferro del 2016. Il tema della Scala, ricorrente nel lavoro dell’artista, con la sua aura enigmatica riporta dal passato al presente e comunica un’architettura visionaria in cui l’estremità, in parte celata, della quale non si conosce la meta, attraverso scalini che si riducono di dimensione fino a raggiungere “l’ignoto”, rappresenta un ponte verso il futuro, che sembra negato.

Il Forum è una piattaforma annuale di confronto in cui diversi rappresentanti istituzionali locali e nazionali, esponenti di spicco del mondo delle imprese, delle professioni, di accademie e università, dell’arte e della cultura si riuniscono per discutere il ruolo della promozione artistica e culturale nella valorizzazione del territorio nell’ambito dello sviluppo sostenibile, secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e gli indicatori di Culture 2030 dell’UNESCO, rispettivamente programma d’azione globale per lo sviluppo sostenibile e strumento di monitoraggio del contributo della cultura a tale sviluppo.

Numerose le autorità istituzionali partecipanti: on. Paolo Barelli (Presidente Gruppo FI Camera dei Deputati); on. Francesco Battistoni (Segretario dell’Ufficio di Presidenza Camera dei Deputati): on. Mauro D’Attis (Membro della V Commissione Bilancio Camera dei Deputati); sen. Roberto Marti (Presidente 7ª Comm. Senato della Repubblica – Cultura e Patrimonio Culturale, Istruz. Pubblica); on. Lorenzo Cesa (Presidente della Delegazione Italiana presso l’Assemblea Parlamentare della NATO); Paolo Perrone (Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato); sen. Antonio Saccone (Presidente di Cinecittà Holding). Nel panel dedicato alla sostenibilità del cinema partecipano, tra gli altri: Paolo Del Brocco (amministratore delegato di Rai Cinema, insignito del Premio Promozione Cinema 2026); Pupi Avati (regista cinematografico); Anthony Lamolinara (regista); James Tumminia (regista e attore); Franco Nero (attore).