Bollywood a Roma: l’Indian Film Festival celebra Sanjay Leela Bhansali

Da febbraio a marzo, Roma diventa il palcoscenico privilegiato del cinema indiano con l’Indian Film Festival, un omaggio speciale dedicato a uno dei registi più visionari di Bollywood: Sanjay Leela Bhansali. L’iniziativa, promossa dall’Ambasciata dell’India in collaborazione con il Ministry of Information and Broadcasting del governo indiano, si svolgerà presso The Space Cinema Moderno in Piazza della Repubblica dal 27 febbraio al 27 marzo, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.

Sanjay Leela Bhansali è una figura emblematica del cinema contemporaneo indiano. Autore, regista e compositore, è celebre per la straordinaria potenza visiva e la ricchezza scenografica dei suoi film, che costruisce come grandi affreschi musicali di impatto estetico senza pari. Le sue opere, capaci di fondere melodramma, tradizione e spettacolarità, hanno conquistato i principali festival internazionali, da Cannes a Locarno, affermandosi come interpreti autentici dell’immaginario indiano contemporaneo. Questa retrospettiva rappresenta un’opportunità rara per gli spettatori italiani di immergersi nella magnificenza visiva di uno dei maestri della settima arte.

La rassegna si apre venerdì 27 febbraio con Bajirao Mastani (2015), un kolossal storico di grande respiro. Tratto dal romanzo “Rau” di Nagnath S. Inamdar e ambientato all’inizio del XVIII secolo, il film racconta l’amore contrastato tra il condottiero Bajirao I e la principessa Mastani: una passione che sfida le convenzioni della corte Maratha. Con un cast stellare composto da Priyanka Chopra, Deepika Padukone e Ranveer Singh, il film incarna perfettamente lo stile caratteristico di Bhansali.

Tra i titoli più attesi figura Devdas (2002), presentato a Cannes nello stesso anno. Considerato uno dei ruoli simbolo di Shah Rukh Khan, il film adatta il classico romanzo di Sarat Chandra Chattopadhyay in una storia di tormento ambientata nei primi del Novecento, con un cast di eccellenza che include Aishwarya Rai e Madhuri Dixit. Proprio nel 2024, a Locarno, Shah Rukh Khan ha ricevuto il Pardo alla Carriera, un riconoscimento accompagnato dalla proiezione di questo capolavoro.

A chiudere la rassegna, venerdì 27 marzo, sarà Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela (2013), una rilettura intensa e contemporanea del Romeo e Giulietta shakespeariano, dove Ram e Leela lottano contro le rispettive famiglie in un contesto segnato da rivalità e vendette. Con Ranveer Singh, Deepika Padukone e Supriya Pathak nel cast, il film rappresenta un’evoluzione creativa della visione artistica del regista.

Tutte le proiezioni inizieranno alle 18:30 in lingua originale con sottotitoli in italiano. La registrazione tramite Eventbrite è consigliata, anche se non obbligatoria. Un’occasione imperdibile per scoprire la grandiosità del cinema indiano attraverso uno dei suoi interpreti più straordinari.