YaLùz: dove la cucina è un incontro di culture e dove la parola Underground ha ancora un senso in una grande metropoli.
Nel cuore del mercato rionale di Garbatella, al Box 30, si trova YaLùz, una piccola gastronomia d’asporto che offre un’esperienza gastronomica unica.
La cucina è caratterizzata da un incontro di sapori e tradizioni, con ricette tipiche italiane ed internazionali che si fondono con influenze etniche, sud americane e orientali specialmente.
Negli anni il chiosco si è ritagliato un posto nel cuore dei romani facendo della parola “fusion” non una descrizione ma una vera propria azione.
I piatti combinati con carne e verdure sono la specialità della casa, e cambiano a seconda delle stagioni, ispirandosi ai prodotti freschi del mercato e alle tradizioni culinarie di diversi paesi. La squadra di YaLùz è composta da persone con background diversi, ma unite dalla passione per la cucina. I soci fondatori, Matteo Franceschi e Andrea Gattoni, hanno lasciato le loro professioni di architetto e informatico per seguire la loro vocazione culinaria. I cuochi: Aman, Daniela, Marianna e Boris portano nella cucina la loro esperienza e le loro conoscenze fondendosi in un’unica realtà priva di muri e confini.
Questo chiosco si trova in un mercato noto di Roma Sud, il mercato di Santa Galla che, purtroppo negli anni è stato dimenticato dalle istituzioni.
Un luogo ancora pieno di scambi e vita ma che purtroppo è costretto a vedere spesso la chiusura di molteplici attività.
Il Mercato rionale di Garbatella va assolutamente salvaguardato e vissuto.
Tra le onde della modernità e il mainstreaming vi esistono dentro a livello quotidiano scambi vitali ed esperienza autentiche.