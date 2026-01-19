Biskè: da Fragnano a Roma

In via Nomentana è arrivato Biskè, non il solito locale di pizze e braceria. Qui Giuseppe e Maria Todaro hanno portato un pezzo della loro Puglia, quella vera, fatta di profumi, sapori e un’accoglienza che ti fa sentire subito come a casa di amici.

Famiglia e passione

Giuseppe e Maria stanno insieme da una vita, nella vita e nel lavoro. Entrambi pugliesi, hanno alle spalle più di trent’anni di cucina e passione per il cibo fatto bene. Non è la loro prima avventura nel settore della ristorazione ma Biskè rappresenta qualcosa di nuovo, una voglia di raccontarsi in modo diverso pur rimanendo fedeli a quello che sono sempre stati.

La Puglia rappresenta sia il punto di partenza sia l’anima di Biskè. Il genuino si vede, si sente, si assaggia.

La Pizza che parla salentino

Scordiamoci per un attimo la napoletana. La pizza di Biskè ha un’altra anima, quella del Salento. L’impasto ha un’idratazione altissima – oltre l’80% – e viene cotto a 300 gradi. Il risultato? Una pizza fragrante, profumata ed unica nel suo genere.

Non solo di pizza vive l’uomo

Oltre agli impasti, a Biskè trovi anche un bel banco carni. Costate, fiorentine, filetti danesi: roba seria, selezionata con cura e cotta sulla griglia come si deve. Il profumo che si sente quando cucina la carne è uno di quei profumi che ti fa venire fame anche se hai appena finito di mangiare.

Sentirsi a Casa

Il locale è pensato per accogliere tutti. Ci sono le sale interne luminose per chi preferisce stare al chiuso, un bel garden per le serate estive (e a Roma le serate estive sono lunghe), un’area dedicata ai bambini perché anche le famiglie si sentano benvenute.

L’idea è semplice: far sentire la gente come se fosse a casa, o meglio, come se fosse in Puglia a casa di qualcuno che sa cucinare davvero bene e Giuseppe e Maria in questo riescono benissimo.

Fatto in Casa, Fatto con Cuore

Il nuovo look di Biskè è moderno, pulito, riconoscibile. Ma dietro il restyling ci sono sempre gli stessi valori di sempre: roba fatta in casa, ingredienti genuini, lavorazioni artigianali che non hanno fretta.

Giuseppe e Maria non sono tipi da scorciatoie. Quando dicono “fatto in casa” è proprio fatto in casa. Quando parlano di ingredienti selezionati, vanno loro stessi a sceglierli. E quando ti accolgono, lo fanno con quel calore tipico pugliese che a Roma, diciamocelo, non è così scontato trovare.

Perché Andarci

Biskè è il posto dove vai quando hai voglia di mangiare bene, di scoprire sapori veri, di sentirti accolto come si deve.

Che siate amanti della pizza, della carne alla griglia, o semplicemente curiosi di assaggiare una puccia salentina fatta come una volta, Biskè merita una visita. Giuseppe e Maria hanno portato un pezzo della loro terra a Roma, e fidatevi: quando assaggerete le loro specialità, capirete esattamente cosa significa la Puglia a tavola.