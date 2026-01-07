Arte a Roma: mostre da vedere a gennaio

Il nuovo anno è arrivato e con lui anche nuove mostre nella capitale. In questo mese, Roma offre tante opportunità per scoprire nuovi talaneti, tra cui giovani artisti, con un’immersione nelle diverse realtà artistiche che la città offre.

18ª Quadriennale d’arte – Fantastica – Palazzo delle Esposizioni

Foto: Agostino Osio – Alto Piano

Ancora per poco è possibile visitare la 18ª Quadriennale d’arte che ospita “Fantastica”. Fino al 18 gennaio, la mostra racconta la scena artistica post-2000 con opere di oltre 54 artisti viventi, la maggior parte dei quali under 35. Il racconto artistico si sviluppa in oltre 2.000 m² di spazi espositivi all’interno del Palazzo delle Esposizioni.

Una volta all’interno “Fantastica”, il percorso si divide in cinque sezioni curate da team di storici ed esperti d’arte Luca Massimo Barbero, Francesco Bonami, Emanuela Mazzonis di Pralafera, Francesco Stocchi, Alessandra Troncone. Il loro obiettivo è raccontare l’arte come una chiave per aprire le porte di nuovi orizzonti. Tra i temi della narrazione figurano il racconto del corpo e dell’autorappresentazione, così come la centralità dell’atto creativo, dell’artista e linguaggio delle fotografie. Tutte le info relative ai biglietti e agli orari di apertura sono consultabili cliccando qui.

Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts – Museo dell’Ara Pacis

Foto: -Monkeys-Video-Lab_ via gbopera.it

Direttamente dagli Stati Uniti, una mostra che raccoglie diverse opere dal Detroit Institute of Arts – una delle maggiori istituzioni museali del Paese – e dando vita a “Impressionismo e oltre”. È il Museo dell’Ara Pacis ad ospitare oltre 52 capolavori della pittura europea che hanno segnato un’epoca che va dall’impressionismo alle avanguardie del XX secolo. La mostra è curata da Ilaria Miarelli Mariani e Claudio Zambianchi e tra gli artisti esposti figurano grandi maestri come Matisse, Picasso, Renoir così come gli sperimentatori dell’arte tedesca Kandinsky e Beckmann. Visitare la mostra “Impressionismo e oltre” offre un’esperienza sulle innovazioni tecniche nella luce, colore e forma che hanno caratterizzato l’ultimo secolo. È possibile visitarla fino al 3 maggio, consultando questo link.

Picasso. Il linguaggio delle idee – Museo Storico della Fanteria

Foto: Romaguida.com

Fino al 25 gennaio, il Museo Storico della Fanteria ospita una mostra su Picasso: “Il linguaggio delle idee”. Curata da Joan Abelló, con Marco Ancora e Carlota Muiños, la mostra offre oltre 100 opere prodotte da Picasso, includenti ceramiche, grafiche e fotografie. “Il linguaggio delle idee” offre una prospettiva dell’evoluzione artistica di Picasso, influenzata dalle diverse correnti culturali e dai rapporti di amicizia e di collaborazione che intraprende durante la sua vita. Visitare la mostra è un modo per il visitatore di immergersi nella mente creativa dell’artista e nella sua vita personale, oltre l’arte. Tutte le informazioni e gli orari di apertura sono consultabili qui.