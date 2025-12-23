Gli Oscar della Lirica nel cuore di Roma

Il 22 dicembre, il Teatro dell’Opera di Roma, ricordando la nascita del Maestro Puccini, ha ospitato gli illustri Opera Star International Opera Awards, considerati gli Oscar del canto lirico.

Sono passati due anni dal riconoscimento ufficiale del canto lirico italiano nel Patrimonio Culturale Immateriale Unesco, eppure gli Opera Awards sono una prova di quanto quest’arte possa essere trasversale e unire artisti e artiste di tutto il mondo, su un unico palco.

Con questo spirito, il Teatro dell’Opera di Roma si è acceso per l’ottava edizione del premio, condotta da Beppe Convertini e trasportata dall’Orchestra diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli.

La prima artista a salire sul palco è stata la meravigliosa soprano azerbaijiana Afag Abbasova. L’Azerbaijian (in particolare tramite ITAZERCOM) figura tra i principali sponsor di questa edizione.

Le performance dei cantanti si sono alternate con momenti solo orchestrali e con la presenza sul palco di altri rappresentanti e sostenitori del mondo dell’opera: Ursula Patzak (Miglior Costumista), Fabbrica Young Artisti Program del Teatro dell’Opera di Roma, RAI Cultura, la Regione Lazio, Dante Ferretti (Miglior Scenografo).

Sul podio degli Opera Awards troviamo Saioa Hernández (Miglior Soprano), Amartuvshin Enkhbat (Miglior Baritono) e Giacomo Prestia (Miglior Basso). Ma hanno partecipato anche Amarilli Nizza (Premio Speciale Golden Opera alla Carriera), Maria Agresta (Miglior Soprano 4a Ed.), Vincenzo Costanzo (Tenore, Golden Opera New Generation 4a Ed.), Alessandra di Giorgio (Soprano), Ivana Hoxha (Mezzosoprano).

Il concerto è stato un’occasione preziosa per celebrare la magia unica dell’Opera, in quanto arte in primis italiana ma anche di dialogo con il mondo e tra le generazioni.