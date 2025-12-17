L’ottava edizione della prestigiosa manifestazione approda al Teatro dell’Opera di Roma il 22 dicembre 2025

La Confederazione Italiana per la Lirica e la visione di Alfredo Troisi celebrano il grande canto con i protagonisti assoluti del palcoscenico internazionale



“L’opera è l’erede più compiuta della tragedia greca” è proprio questo spirito di universalità che anima l’ottava edizione degli Opera Star – International Opera Awards, il più importante riconoscimento italiano dedicato ai protagonisti della lirica mondiale, che il prossimo 22 dicembre 2025 alle ore 20.30 tornerà a splendere nel tempio della musica capitolina: il Teatro dell’Opera di Roma.



Una rinascita fortemente voluta dalla Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica APS e dalla sua presidente Daniela Traldi, che ha creduto con tenacia nella necessità di riportare sulla scena italiana questa manifestazione unica nel suo genere. Un ritorno che segna una nuova stagione per quello che ormai viene definito «l’Oscar della lirica», nato dalla mente visionaria di Alfredo Troisi – ideatore del format e Segretario Generale della Confederazione – che nel 1995 concepì questo progetto con l’ambizione di valorizzare e contribuire al rilancio della musica lirica nel mondo.



Dalla sua presentazione in anteprima all’Arena di Verona il 31 agosto 2010, sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica, il premio ha attraversato i palcoscenici più prestigiosi: dal Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago al Teatro Comunale di Bologna, dall’Anfiteatro di Katara in Qatar al Teatro Ristori di Verona, fino al Teatro dell’Opera di Hai Nan, in Cina. Ora, l’ottava edizione approda nella Capitale, consolidando il legame inscindibile tra Roma e la grande tradizione operistica italiana.

«La lirica è innanzitutto disciplina di vita e di cultura, scuola di sacrificio e di impegno, di studio e dedizione costanti» – queste le parole che animano la filosofia del premio ideato da Troisi. Una visione che la presidente Daniela Traldi ha fatto propria, guidando la Confederazione – costituita a Verona nel 2005 e oggi rappresentante delle principali associazioni e fondazioni musicali italiane, dalla Fondazione Milano per la Scala alla Fondazione Verona per l’anfiteatro Arena – verso questa storica edizione romana.



La serata, presentata dal conduttore televisivo Beppe Convertini e con la direzione artistica di Franco Moretti, vedrà esibirsi e premiare i massimi interpreti della scena lirica contemporanea:



VINCITORI OPERA STAR – INTERNATIONAL OPERA AWARD VIII° Edizione



SAIOA HERNÁNDEZ – Miglior Soprano



Il soprano madrileno, definita da Montserrat Caballé «la diva del nostro secolo», reduce dai trionfi alla Scala di Milano, all’Opéra di Parigi e alla Carnegie Hall, interpreterà l’aria «La mamma morta» dall’Andrea Chénier di Giordano.



AMARTUVSHIN ENKHBAT – Miglior Baritono



Il leggendario baritono mongolo, protagonista sui palcoscenici del Metropolitan, di Vienna, Berlino e Milano, eseguirà «Cortigiani, vil razza dannata» dal Rigoletto verdiano.



GIACOMO PRESTIA – Miglior Basso



Una delle voci più autorevoli del repertorio verdiano e belcantista, renderà omaggio a Filippo II con «Ella giammai m’amò» dal Don Carlo.



MARIA AGRESTA – già Miglior Soprano (4° Edizione)



Tornerà sul palco con l’«Ave Maria» dall’Otello di Giuseppe Verdi.



DANTE FERRETTI – Miglior Scenografo



Maestro assoluto della scenografia e tre volte Premio Oscar, sarà presente al Teatro dell’Opera di Roma per ricevere il riconoscimento.



URSULA PATZAK – Miglior Costumista



Riconoscimento all’eccellenza nella creazione costumistica operistica.



AMARILLI NIZZA – Premio Speciale Golden Opera alla Carriera



Il celebre soprano interpreterà «Vissi d’arte, vissi d’amore» dalla Tosca pucciniana.



JACOPO SIPARI DI PESCASSEROLI – Direttore d’Orchestra, Premio Speciale Golden Opera “New Generation”.



Il giovane maestro abruzzese è «uno dei più affermati giovani direttori nel firmamento operistico italiano», dirigerà l’Orchestra Sinfonica degli Opera Star International Opera Awards in un programma che spazia dalla Sinfonia del Nabucco all’Ouverture del Guglielmo Tell, attraverso pagine immortali di Puccini, Verdi, Bizet e Cilea.



GUEST Stars:



VINCENZO COSTANZO – già Premio Speciale Golden Opera “New Generation” (4° Ed.), acclamata Voce Pucciniana



eseguirà nel giorno del genetliaco del grande Maestro lucchese “Torna ai felici dì” da Le Villi.

Tra gli Artisti presenti, il soprano azerbaigiano Afag Abbassova, il soprano Alessandra Di Giorgio e il mezzosoprano Ivana Hoxha.

RICONOSCIMENTI SPECIALI



FABBRICA – Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma per l’alta formazione dei talenti emergenti



RAI CULTURA per la divulgazione della lirica



FREQUENZE E ARMONICI APS per OPERA LAB EDU per la formazione del pubblico di domani

Tra i premiati di questa edizione – artisti di assoluto rilievo e fama mondiale, protagonisti dei più importanti teatri e festival internazionali, attualmente impegnati in attività artistiche e professionali già programmate – figurano:



• Jonas Kaufmann, Miglior Tenore, tra le voci più celebrate della lirica contemporanea a livello globale;

• Elīna Garanča, Miglior Mezzosoprano, interprete di riferimento nei principali teatri d’opera del mondo;

• Robert Carsen, Miglior Regista, figura centrale della regia operistica e teatrale internazionale;

• Valerio Galli, Miglior Direttore d’Orchestra, direttore di riconosciuta autorevolezza;

• Nicola Martinucci, Premio Speciale Golden Opera alla Carriera, storico protagonista del repertorio tenorile internazionale;

• Teresa Iervolino, Premio Speciale Golden Opera – New Generation, tra le voci emergenti più apprezzate della scena lirica attuale.

UN MESSAGGIO DI UNIVERSALITÀ



L’opera lirica, riconosciuta Patrimonio Culturale dell’Umanità, continua a unire l’antico e il futuro, rinnovando intatto il suo fascino nell’offrirsi a nuove interpretazioni e nuove voci.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Fondazione Verona per l’Anfiteatro Arena e con il contributo della Regione Lazio per i Grandi Eventi 2025, si avvale del sostegno di prestigiosi partner: