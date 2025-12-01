William Fisher è il nuovo Direttore Generale del Rome Cavalieri

William Fisher, esponente di spicco nel settore dell’ospitalità, è stato nominato nuovo Direttore Generale del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel. Fisher ha alle spalle oltre trent’anni di esperienza internazionale, e guiderà uno dei più emblematici alberghi di Roma nella sua nuova era, combinando eccellenza internazionale, attenzione alla sostenibilità e servizio d’eccellenza.

È approdato al Rome Cavalieri, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore generale dell’Hilton London Metropole, dove ha gestito il restyling della struttura.

Nel corso della sua carriera, ha inoltre ricoperto ruoli di leadership senior in una serie di hotel di lusso in Europa e Asia, tra cui strutture delle catene InterContinental, Ritz Carlton e Orient Express.

William Fisher

Fisher si è laureato alla Loyola University di New Orleans e il suo percorso lavorativo è iniziato in Cina, dove ha ricoperto il ruolo di direttore generale ad interim dell’Hilton Dali Resort & Spa e guidato l’apertura dell’Hilton Chengdu, nel 2015. Successivamente, è stato nominato area manager, supervisionando le operazioni nel Sichuan e nella grande area di Shanghai, regioni caratterizzate da mercati dinamici e da una clientela particolarmente esigente.

In tal modo ha approfondito la propria esperienza nel segmento del lusso, nella gestione del team e nei progetti di trasformazione. Fisher unisce le competenze manageriali globali a una profonda comprensione delle sfumature culturali e dell’innovazione focalizzate sull’ospite. Tutte qualità che si allineano perfettamente con Waldorf Astoria.

Non solo, Fisher è impegnato nella sostenibilità e nell’innovazione, portando avanti iniziative che bilanciano la responsabilità ambientale con le esigenze in continua evoluzione dei moderni viaggiatori di lusso.

Egli stesso ha dichiarato: “Sono onorato di entrare a far parte del Rome Cavalleri, che dal 1963 è testimone della variegata cultura della Città Eterna.

Non vedo l’ora di condurlo in questo nuovo capitolo della sua storia straordinaria, guidando un team pieno di talento e continuando a portare avanti la tradizione d’eccellenza dell’Hotel.”