SPRING ATTITUDE FESTIVAL, la XV edizione si terrà il 29 e 30 maggio 2026 a Roma.

Dopo un’edizione 2025 da record, con 18.000 presenze e un rinnovato slancio progettuale che ha confermato Spring Attitude come uno degli appuntamenti più importanti per la musica contemporanea in Italia, il festival annuncia le date della sua XV edizione: 29 e 30 maggio 2026.

Un ritorno attesissimo, che segna un passaggio simbolico e identitario: Spring Attitude torna in primavera. Una scelta naturale, quasi inevitabile, che riconnette il festival alle proprie radici e alla propria vocazione originale: essere un luogo di rinascita, di scoperta, di nuovi inizi. La stagione perfetta per un festival che da sempre intercetta il futuro e lo porta nel presente.

Una nuova edizione che continua un percorso di crescita e trasformazione, consolidato nella sorprendente traiettoria del 2025, in cui Spring Attitude ha mostrato la propria capacità di evolversi e di immaginare esperienze sempre più immersive, attraversando elettronica, alt-pop, indie, psichedelia e nuove estetiche, e ampliando il proprio pubblico con una proposta trasversale.

I primi nomi della lineup 2026, così come la location del festival, saranno svelati nei prossimi mesi, seguendo il percorso curatoriale che ha reso Spring Attitude un punto di riferimento: artisti con visioni forti, capaci di ridefinire il suono contemporaneo e creare esperienze dal vivo che uniscono comunità, linguaggi e generazioni.