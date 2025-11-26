Aleph Rome Hotel: le festività diventano magia con “The Greatest Aleph Christmas Show”

Quest’anno, l’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, elegante proprietà nel cuore di Roma invita a riscoprire la meraviglia del Natale con gli occhi di un bambino, tra luci scintillanti, profumi speziati e atmosfere da sogno. Ogni evento delle festività diventa un atto di un grande spettacolo, dove eleganza, fantasia e gioia si intrecciano con le eleganti decorazioni a tema circense.

A fare da protagonista, l’albero di Natale firmato The Bridge si erge come un capolavoro di design e creatività grazie all’esclusiva collezione di decorazioni natalizie, sottobicchieri della linea Home Decor trasformati per l’occasione in piccole opere d’arte. Ogni pezzo è stato dipinto a mano dall’artista Elli Poison, che ha ideato dieci soggetti originali tutti ispirati al mondo del circo, reinterpretati nel suo inconfondibile stile influenzato dall’estetica old school tattoo. Una serie unica e artigianale, pensata per aggiungere un tocco creativo, colorato e sorprendente all’allestimento natalizio dell’Aleph, in perfetto dialogo con lo spirito giocoso e onirico del “Greatest Christmas Show”.

Il sipario si apre l’8 dicembre con The Magical Carousel Brunch, una giostra di sapori e sorprese che segna l’inizio del periodo più magico dell’anno, tra musica, giochi per grandi e piccoli e momenti di pura convivialità. Gli ospiti saranno accolti da una Welcome Station ricca di delizie: dalla tartare di salmone marinato agli agrumi con avocado, alle capresi invernali con mozzarella di bufala affumicata. Non mancheranno le proposte del Egg & Bakery Corner, con classiche eggs benedict, croissant salati. Tra i primi, lasagnetta ai carciofi e risotto al prosecco con gambero rosso, mentre tra i secondi spiccano filetto di vitello in crosta di erbe e ombrina confit, accompagnati da contorni freschi e colorati come insalate invernali e verdure glassate. Il brunch si chiude con un trionfo di dolci per celebrare l’Immacolata.

La Vigilia di Natale, il 24 dicembre, si accende con A Night Under the Stars allo Sky Restaurant con una cena sospesa tra i tetti di Roma. Gli ospiti potranno assaporare capesante scottate su crema di cavolfiore con bottarga e crumble aromatico, seguite da tortelli di baccalà con brodo leggero di pomodoro e polvere di olive nere. Tra i secondi, spicca il filetto di spigola in crosta di mandorle con crema di finocchi e arancia, accompagnato da carciofi croccanti, mentre per concludere, un semifreddo al torroncino con cuore di cioccolato fondente e salsa calda al mandarino regala un finale dolce e sorprendente.

Il 25 dicembre, il cuore dell’hotel diventa un palcoscenico con The Christmas Grand Buffet un buffet opulento dove ogni portata è una piccola sorpresa. Il percorso si chiude con dolci e pasticceria natalizia, dai mini babà e struffoli, a brownies e montblanc, fino al panettone artigianale servito con zabaione caldo: un finale dolce e sontuoso degno delle feste.

Il 26 dicembre, la magia prosegue con The Culinary Circus – Le Petit Chef, un’esperienza multisensoriale tra proiezioni coinvolgenti, giochi di luce e sapori sorprendenti, uno spettacolo culinario inedito, dove lo chef in miniatura si muove tra piatti e sogni, regalando emozioni, trasformando la tavola in un vero e proprio show immersivo per tutta la famiglia.

Per chiudere l’anno in bellezza e all’insegna della spettacolarità arriva il 31 dicembre The Grand Finale – New Year’s Eve, una serata elegante e scenografica che fonde suggestioni circensi e alta cucina. Filo conduttore dell’esperienza è la performance di acrobati, artisti con il fuoco e giocolieri che condurranno il pubblico nei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno.

La serata di Capodanno si apre con la cena di gala firmata dall’Executive chef Carmine Buonanno, una celebrazione di sapori raffinati e ingredienti preziosi. Tra le proposte, spiccano l’astice blu su vellutata di finocchio e vaniglia Bourbon con polvere di liquirizia di Calabria, un risotto mantecato con burro affumicato, caviale Beluga, zafferano e bottarga di muggine, e il trancio di ricciola al vapore di agrumi, servito con crema di topinambur, caviale di melanzane, tartufo nero e veli di Franciacorta. Il percorso gastronomico culmina con una sfera di cioccolato al 70% con cuore di yuzu, croccante alle nocciole di Giffoni e salsa calda al Rhum Agricole, accompagnata da piccola pasticceria.

Dalle 23 alle 2:30, il Toast with Us invita a brindare al nuovo anno sul rooftop dell’albergo, tra stelle, fuochi d’artificio e giochi spettacolari, per un Capodanno indimenticabile.

Il ciclo di eventi si conclude il 6 gennaio con la Cena dell’Epifania – Le Petit Chef & Family Classic, ultimo atto di una stagione da sogno, prima che il sipario cali su “The Greatest Aleph Christmas Show”.

A completare l’esperienza delle feste, le Caveau by Narducci Hair & Spa propone “A Touch of Pure Magic”, un rituale viso-corpo pensato per rigenerare corpo e spirito tra luci, profumi e atmosfere natalizie. Il trattamento inizia con un massaggio rilassante di 60 minuti con olio essenziale alla cannella, dalle proprietà purificanti e antiossidanti, che avvolge i sensi come un caldo abbraccio tra le note speziate delle feste, ristabilendo armonia ed energia. Segue un percorso di 30 minuti dedicato al viso, con un trattamento illuminante che lascia la pelle liscia, radiosa e pronta a risplendere sotto le luci natalizie. Il rituale si conclude con un momento di puro piacere: una tisana calda profumata alle spezie o un flûte di champagne, per brindare alla magia delle festività in completo relax e benessere.

All’Aleph Rome Hotel, il Natale diventa un viaggio tra emozione, eleganza e fantasia: un racconto da vivere con chi si ama, nel cuore di Roma, dove ogni momento è un piccolo grande spettacolo.