ARSIAL. Cos’è e quali sono i suoi obiettivi?

Sono numerose le agenzie che fanno riferimento alla Regione Lazio e che offrono servizi e percorsi utili per i cittadini. Una di queste, spesso poco conosciute, è l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio, brevemente ARSIAL.

Cos’è ARSIAL?

Dal loro sito, si legge che L’ARSIAL promuove lo sviluppo e l’innovazione del sistema agricolo e agro-industriale del Lazio in sintonia con le linee di programmazione definite in sede regionale e secondo le direttive impartite dalla Giunta. In stretta collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione, concorre con specifiche azioni di supporto al raggiungimento degli obiettivi di governo. Svolge funzioni di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata (DOP-IGP-BIO), sostenendo la diffusione delle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale, lo sviluppo dei marchi e della certificazione di qualità, oltre che la tutela e la valorizzazione delle risorse genetiche presenti sul territorio regionale.

L’Agenzia funge da strumento di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca, operando in particolare nell’adattamento e nel trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto, finalizzate a migliorare la competitività delle imprese, la qualità dei prodotti, la tutela e la valorizzazione degli agro-ecosistemi. L’agenzia si occupa delle attività di promozione legate ai prodotti tipici e di qualità del Lazio, non soltanto in Italia ma anche a livello internazionale: l’obiettivo è quello di favorire l’apertura di nuovi sbocchi commerciali per le imprese laziali dell’Agroalimentare, portando avanti azioni che hanno lo scopo di sviluppare il marchio Lazio e le sue imprese sia nel mercato interno che in quelli esteri.

L’Agenzia, infine, gestisce il servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio, svolge funzioni di promozione, controllo e vigilanza sul sistema agrituristico regionale e, tramite l’Osservatorio Faunistico, supporta la Regione nelle attività di ricerca, sperimentazione e tutela dell’ambiente dedicate al settore ittico, sia nelle acque interne che nelle acque marine e salmastre.

Storia

La sua storia è legata alla riforma agraria e alla successiva evoluzione del ruolo delle agenzie regionali nel sostegno all’agricoltura e allo sviluppo rurale. L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) è un Ente di diritto pubblico, strumentale della Regione, istituito nel 1995. ARSIAL ha radici nella politica di riforma agraria che ha interessato l’Italia nel secondo dopoguerra, in particolare nell’area della Maremma tosco-laziale e del Fucino. L’Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino, istituito nel febbraio 1951, fu uno dei primi passi verso la creazione di un organismo dedicato alla gestione dei beni espropriati e alla loro assegnazione a coloni e cooperative. Questo ente, successivamente, si è evoluto per assumere un ruolo più ampio nel sostegno all’agricoltura e al territorio, fino alla costituzione di ARSIAL.

Oggi l’agenzia svolge attività di ricerca applicata, assistenza tecnica, promozione dei prodotti tipici e tutela delle risorse agricole regionali. Attraverso bandi pubblici e avvisi, finanzia progetti destinati a enti locali, aziende agricole e associazioni per migliorare la qualità e la competitività delle produzioni. ARSIAL gestisce inoltre banche dati, sistemi informativi territoriali e campagne di comunicazione istituzionale legate all’agricoltura e all’ambiente. Collabora con istituzioni, università e imprese per favorire l’innovazione, l’agroecologia e la filiera corta, ed è anche attiva nella gestione del patrimonio agricolo regionale, comprese alcune aziende pubbliche sperimentali.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) è un organo collegiale di indirizzo nominato con decreto dal Presidente della Regione Lazio; è costituito da tre membri: il Presidente e due consiglieri. Guida il CdA Massimiliano Raffa, nominato Presidente con decreto del 30 maggio 2025 dal Presidente della Regione, Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura Giancarlo Righini. Raffa, già Commissario straordinario negli ultimi due anni, è stato confermato al vertice per un mandato quinquennale. Ai suoi lati siedono Maria Chiara Zaganelli e Carlo Colantonio in qualità di consiglieri. Il CdA ha competenze strategiche di alto rilievo: approva statuti, regolamenti, organici interni, bilanci preventivi e consuntivi, definisce i programmi operativi e svolge funzioni di indirizzo nei confronti del Direttore Generale. L’assetto tripartito (Presidente + due Consiglieri) assicura una struttura agile ma incisiva, volta a guidare ARSIAL nel supporto all’innovazione, alla crescita delle imprese agricole del Lazio e alla valorizzazione delle produzioni locali.