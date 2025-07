Sono passati alcuni anni dall’ultima volta che sono apparsi sul grande schermo, ma i Puffi stanno per tornare. La pellicola, che vede Rihanna anche nelle vesti di produttrice, uscirà in Italia il 27 agosto. “Ho provato a ottenere il ruolo di Grande Puffo, ma non ha funzionato”, scherzava la popstar già nel 2023. I Puffi affronterà vere e proprie questioni identitarie, pur rendendo omaggio all’essenza dei celebri omini blu creati dall’artista belga Peyo. “I fumetti di Peyo sono stati il ​​nostro modello, anche esteticamente, poi abbiamo cercato storie da approfondire al loro interno”, hanno spiegato i produttori. Ne I Puffi – Il film ci sarà dunque il villaggio dei Puffi, ci sarà Gargamella. Ma ci saranno anche personaggi nuovi.

Il trailer italiano de I Puffi – Il Film, atteso nelle sale italiane ad agosto 2025, promette un’avventura emozionante e ricca di umorismo. Diretto da Chris Miller, il film combina animazione e live action, riportando sul grande schermo i celebri personaggi creati da Peyo. Nella versione italiana, Paolo Bonolis presta la voce al saggio Grande Puffo, mentre Luca Laurenti interpreta sia il malvagio Gargamella che il suo inedito fratello Razamella. La loro affiatata comicità aggiunge una nuova dimensione ai personaggi, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. La trama segue la missione di salvataggio intrapresa da Puffetta, doppiata in originale da Rihanna, che guida i Puffi nel mondo reale per salvare Grande Puffo dai perfidi stregoni. Il film, prodotto da Paramount Pictures e Paramount Animation, vanta un cast vocale internazionale che include John Goodman, Nick Offerman e JP Karliak. Il trailer offre un’anteprima delle spettacolari sequenze animate e delle interazioni tra i personaggi, promettendo un’esperienza cinematografica divertente e adatta a tutta la famiglia.

