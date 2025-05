Radio Zeta Future Hits Live 2025: fuori la line-up

Domenica 1° giugno 2025, torna l’attesissimo festival musicale dedicato alla Gen Z: il Radio Zeta Future Hits Live, che si terrà al Centrale del Foro Italico di Roma.

Sono usciti i nomi dei primi artisti che si esibiranno per questa quarta edizione del festival.

Chi si esibirà al concerto di Radio Zeta

Il Radio Zeta Future Hits Live ha debuttato nel 2022, affermandosi come un evento imperdibile per la musica dal vivo italiana. Il festival ormai apre le danze per la stagione estiva, mettendo sotto i riflettori le nuove generazioni di artisti.

Radio Zeta

Sono stati già annunciati i nomi di alcuni giovani artisti, che saliranno sul palco a Roma. Primo fra tutti, Olly, vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che ha annunciato in diretta la sua partecipazione con “Balorda nostalgia”: «Ci sarò anche io al Radio Zeta Future Hits Live del 1º giugno a Roma, ci vediamo lì!».

Fonte: RTL 102.5

Ma i protagonisti del Festival della Generazione Zeta saranno anche molti altri, tra cui: Achille Lauro, Alfa, Artie 5ive, BNKR44, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Clara, Dardust, Emis Killa, Fedez, Francesca Michielin, Franco126, Gabry Ponte, Gaia, Guè, Joan Thiele, Lazza, Mahmood, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Serena Brancale, The Kolors e molti altri.

Ormai non manca molto al concerto, per cui l’hype è già alle stelle e per cui sono già disponibili i biglietti online. È inoltre già attivo l’hashtag ufficiale del Festival: #radiozetaFHL25.