Identikit di Kevin Joseph Farrell, il camerlengo del Papa 

In seguito alla morte di Papa Francesco, il Vaticano è ufficialmente entrato in una fase transitoria, di sede vacante, durante la quale il controllo è passato nel mani del camerlengo Kevin Joseph Farrell.

Nonostante quella del camerlengo sia una figura simbolica finché il Papa è in vita, dopo la sua dipartita acquisisce un ruolo centrale. Ad esempio, è stato proprio Kevin Farrell ad annunciare la dipartita del Pontefice.

Kevin Joseph Farrell e Papa Francesco

Kevin Joseph Farrell, 77 anni, è un cardinale irlandese-americano, che si è formato in Spagna e Italia, iniziando il suo ministero in Messico e Usa.

Divenuto sacerdote nel 1984 a Washington, venne nominato vescovo ausiliare nel 2001 e successivamente lavorò sotto l’ex cardinale Theodore McCarrick. Quest’ultimo risultò coinvolto in uno scandalo di abusi, di cui però Farrell dichiarò di non essere a conoscenza.

Nel 2007, venne poi nominato vescovo di Dallas e nel 2016 venne chiamato da Papa Francesco, per dirigere il nuovo Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, a seguito della riforma della Curia Romana. Pochissimo tempo dopo, venne nominato cardinale e nel 2019 divenne camerlengo, su nomina del Papa.

Fonte: Afp

Il ruolo di camerlengo

Il camerlengo, insieme al decano del Collegio cardinalizio (carica attualmente ricoperta dal cardinale Giovanni Battista Re), è una delle figure principali nella fase dell’interregno del Vaticano, in cui tutti i dicasteri perdono le loro funzioni e ogni carica decade.

I suoi compiti sono definiti dalla costituzione apostolica Universi Dominici Gregise acquisiscono particolare importanza dopo la dipartita del Pontefice.

In primis, il camerlengo ha la funzione di amministrare il Vaticano e gestire le funzioni della Curia Romana, in fase di sede vacante. È inoltre proprio lui ad annunciare la morte del Papa al cardinale vicario per l’Urbe e al cardinale arciprete del Vaticano.

Dopodiché, sigilla gli appartamenti del Pontefice (per tenere al sicuro i documenti fino al successore) e rompe l’anello del pescatore. Prende anche possesso del Palazzo Apostolico Vaticano, del Palazzo del Laterano e di Castel Gandolfo (personalmente o tramite delegato).

Nel frattempo, segue la procedura del cerimoniale del funerale, accompagnando la salma fino a San Pietro, e, a Conclave iniziato, ne supervisiona le procedure, assicurandosi del rispetto della segretezza.

Farrell: un papabile?

Nonostante non sia comune che il camerlengo diventi anche Pontefice, non è qualcosa di impossibile. È già accaduto uno volta, quando il camerlengo Gioacchino Pecci fan eletto con il nome di Papa Leone XIII, nel 1878.

L’inizio del Conclave è previsto tra il 5 e il 10 maggio, proprio per questo è importante parlare di Kevin Joseph Farrell, che non è escluso dal vasto gruppo dei papabili.