Forse Papa Francesco sarà presente a San Pietro a Pasqua

Papa Francesco è apparso a sorpresa il 13 aprile, nella giornata della Domenica delle Palme, gesto che ha fatto ben sperare i fedeli e la comunità religiosa tutta in vista delle prossime celebrazioni, inclusa la Pasqua. Durante questa apparizione inattesa, il Pontefice è apparso in netto miglioramento.

Mentre la celebrazione in piazza San Pietro di domenica è stata presieduta dal cardinale Leonardo Sandri, su delega del Papa, che ha letto durante la funzione l’omelia di Bergoglio, poi, a sorpresa, al termine della Messa è comparso il Papa che ha brevemente salutato i tanti fedeli dal microfono, per poi scendere tra la gente a stringere le mani ai tanti presenti.

«La passione di Gesù diventa compassione quando tendiamo la mano a chi non ce la fa più, quando solleviamo chi è caduto, quando abbracciamo chi è sconfortato», ha scritto il Pontefice nell’omelia pronunciata dal cardinal Sandri. «Fratelli, sorelle, per sperimentare questo grande miracolo della misericordia – ha sottolineato il Papa – scegliamo lungo la Settimana Santa come portare la croce: non al collo, ma nel cuore».

Da ultime analisi, si legge che il Papa prosegue la sua convalescenza con molti miglioramenti per quanto riguarda il quadro motorio e respiratorio, mentre il quadro clinico resta stazionario. Anche dall’auscultazione dei polmoni i miglioramenti sono presenti, così come nelle analisi del sangue, i cui valori restano stabili. Per l’ossigenazione, la buona notizia è l’uso ridotto dei naselli, con alti flussi utilizzati solo in modo “residuale e a fini terapeutici”.

Adesso, comincia l’attesa per la domenica di Pasqua: «Tutto dipenderà dalle condizioni meteorologiche», avevano osservato dal Vaticano. Per quanto riguarda Bergoglio, si spera che il Papa farà di tutto per esserci, in particolare per dare la speciale benedizione alla città di Roma e al mondo intero, che non può essere delegata.