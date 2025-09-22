Hyundai al TEDx Courmayeur: costruire la società del futuro attraverso una nuova mobilità

Hyundai Italia ha partecipato a TEDx Courmayeur, tenutosi sabato 20 settembre nella suggestiva cornice dello Skyway Monte Bianco , luogo che unisce simbolicamente radici profonde e orizzonti sconfinati. Parte del network globale TEDx, l’evento di Courmayeur si è confermato un palcoscenico per condividere idee e progetti capaci di generare impatto positivo. In questo contesto, Hyundai ha ribadito la propria missione: mettere l’innovazione tecnologica al servizio delle persone e dell’ambiente.

TEDx Courmayeur

Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia, ha guidato l’intervento illustrando come l’idrogeno possa costituire il fondamento di una società a zero emissioni e raccontando le innovazioni d’avanguardia del Gruppo Hyundai, andando ben oltre il settore automotive, che puntano a creare un sistema di mobilità sostenibile e accessibile.

In un contesto come quello odierno, in cui la società è sempre più attenta ai bisogni di oggi e di domani e la sostenibilità è diventata una necessità urgente, la mobilità è protagonista di una rivoluzione. L’inizio di questa trasformazione radicale sta però generando incertezza e confusione nei consumatori come negli operatori del settore, rallentando il progresso. Per questo motivo è fondamentale guardare alla società nel suo insieme, abbattendo le barriere e cercando soluzioni in grado di rispondere contemporaneamente a più sfide.

Una di queste è l’idrogeno, settore in cui Hyundai investe da fine anni ’90 arrivando a coprire oggi un ruolo di leader globale. Questo elemento, attraverso le tecnologie Fuel Cell, può infatti essere protagonista di numerose applicazioni nell’ambito della mobilità, ma anche rispondere alla necessità di creare sistemi energetici sostenibili. L’idrogeno è infatti un vettore energetico incredibilmente versatile, capace di immagazzinare grandi quantità di energia prodotta tramite fonti rinnovabili e trasportarle dove necessario, oppure per stoccarla e reimmetterla nella rete quando la produzione di elettricità non è sufficiente a coprire il fabbisogno locale, o ancora per alimentare la mobilità, affiancandosi alle soluzioni elettriche a batteria. Così, l’idrogeno diventa una risposta concreta alle sfide del cambiamento climatico, permettendo di fornire energia pulita in modo efficiente e sostenibile.

HTWO

Attraverso HTWO, la divisione dedicata all’intera catena del valore dell’idrogeno, Hyundai sviluppa soluzioni che vanno dalla produzione e dallo stoccaggio fino alla distribuzione, collaborando con governi e partner industriali a livello globale. L’impegno riguarda anche tecnologie innovative per la produzione di idrogeno verde e a basse emissioni di carbonio, come il Waste-to-Hydrogen, che permettono di accelerare la transizione energetica e costruire un’economia realmente sostenibile.

Per Hyundai, infatti, il progresso non si misura soltanto nell’innovazione tecnica, ma anche nella capacità di migliorare la vita delle persone, generare valore per le comunità e rispondere alle sfide ambientali. In questa prospettiva, l’idrogeno è una radice tanto nuova quanto solida, in grado di alimentare trasporti, industrie e città, creando un ecosistema energetico circolare e inclusivo.

Oltre alla visione per una società a idrogeno, Francesco Calcara ha raccontato come tecnologie come l’Intelligenza Artificiale, la robotica, la guida autonoma e la mobilità aerea avanzata contribuiranno a creare un ecosistema di mobilità intermodale e senza soluzione di continuità, sicuro e accessibile. Tutti settori in cui il Gruppo Hyundai opera all’avanguardia, con soluzioni come gli esoscheletri e i taxi a guida autonoma già operative, queste innovazioni contribuiranno a una società sostenibile dal punto di vista sociale quanto quello ambientale, nel tempo generando un impatto positivo sull’intera umanità.