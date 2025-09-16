Il 16 settembre 2025, Hyundai Italia ha annunciato l’’ingresso in squadra di Roberto Pazzini, nuovo Head

of Fleet & Remarketing. La nomina si inserisce in un percorso di espansione delle attività di Hyundai

nei canali B2B e noleggio, nella gestione dei valori residui e dell’usato, ambiti strategici per la crescita

del Brand. In questa funzione, Pazzini risponderà direttamente a Marone Vallesi, Direttore Vendite

Hyundai Italia.

Roberto Pazzini, un nuovo grande incarico



L’incarico prevede la responsabilità di sviluppare ulteriormente il reparto flotte per esprimere anche

in questo ambito tutto il potenziale della gamma Hyundai, oggi in grado di offrire ben otto diverse

alimentazioni e segmenti adatti a ogni profilo di cliente, insieme allo sviluppo di strategie mirate

per la gestione e la valorizzazione dell’usato.

A venir incaricato è Roberto Pazzini (classe 1977), un esperto del campo. Laureato in Economia, Pazzini vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore automotive e possiede una competenza consolidata in Corporate Sales, Residual Value Management, RAC e strategie distributive; arriva da BYD dove, negli ultimi due anni, è stato Head of Corporate Sales & Used Cars nel mercato italiano. In precedenza, ha ricoperto diversi ruoli in KIA in ambito flotte, usato, sales ed ancor prima in Jeep, Chrysler e Mercedes Benz.

Le congratulazioni del CEO di Hyundai Italia Francesco Calcara



“Diamo il benvenuto a Roberto nel team di Hyundai Italia” Ha commentato Francesco Calcara,

Presidente & CEO Hyundai Italia, aggiungendo “La sua consolidata esperienza nel settore rappresenta un valore fondamentale per il nostro sviluppo. Con il suo contributo puntiamo a rafforzare ulteriormente la

nostra presenza in aree strategiche del business, valorizzando l’ampiezza e la profondità della gamma

Hyundai e la capacità di offrire ai clienti corporate ed alle PMI soluzioni di mobilità adatte a ogni

esigenza. Il tutto con il fondamentale contributo della nostra rinnovata Rete, partner imprescindibile

anche in questo ambito. Siamo convinti che questo ingresso in squadra sia il presupposto per

affermarci nel settore flotte, in coerenza con la nostra visione di crescita sostenibile e a lungo termine.”

La nomina di Pazzini si inserisce in una fase di forte crescita per Hyundai in Italia, sostenuta da una gamma ampia e diversificata che oggi conta otto differenti alimentazioni e segmenti. Il marchio, che nel nostro Paese rappresenta oltre il 3,1% del mercato (dati UNRAE 2024), punta a rafforzare il ruolo nei canali corporate, sfruttando anche la solidità della propria offerta di motorizzazioni sostenibili: dal full hybrid all’elettrico, fino all’idrogeno.